21 июня 2017 г. Марго Патрик, Дженни Страсбург | The Wall Street Journal Высокопоставленный российский банкир: Трамп не в состоянии наладить отношения "Расследования относительно предполагаемого взаимодействия администрации Трампа с Россией создают вакуум во внешней политике США и мешают налаживанию отношений между двумя странами, заявил во вторник глава второго по величине российского банка", - пишет The Wall Street Journal. Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, в интервью изданию подверг критике санкции США против России и заявил, что президент Дональд Трамп не может улучшить ситуацию из-за неурядиц в Вашингтоне. "Он просто не способен сделать что-либо в отношении России из-за всех этих обвинений в, не знаю каких, отношениях с Россией, что полная чушь", - заявил Костин. Авторы статьи сообщают, что Костин был в Лондоне на конференции, спонсированной его банком с целью поощрить новые инвестиции в Россию и российские компании. "Он сказал, что ВТБ смог найти способы продолжать вести бизнес с американскими и европейскими банками и инвесторами, несмотря на то, что он входит в число российских компаний и физических лиц, подвергшихся санкциям США и ЕС", - передают журналисты. Костин без обиняков возложил вину за неблагоприятный политический климат на "элиту в Америке", сказав, что она "пытается, как я лично думаю, в конечном итоге подвергнуть Трампа импичменту, и она не дает ему работать". Костин сказал, что ВТБ получил значительную поддержку со стороны американских и европейских банков в плане сохранения открытыми деловых и финансовых каналов между регионами, и назвал их "хорошими партнерами". Глава ВТБ сказал, что не будет повторять свою прошлогоднюю поездку в Вашингтон, чтобы обсудить санкции с американскими чиновниками. "Любые встречи сейчас считаются какой-то тайной операцией", - заметил он. Источник: The Wall Street Journal