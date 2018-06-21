ФИФА отслеживает некорректные выкрики

"После победы над сборной Германии самая большая проблема мексиканской команды - это одно-единственное слово", - пишет обозреватель ABC с псевдонимом HugHes. Он поясняет, что это "puto". "Болельщики скандируют его в адрес вратаря команды противника каждый раз, когда выполняется удар от ворот", - пишет автор. После выкриков на матче Мексика-Германия ФИФА начала расследование.

"Слово puto считается унизительным обозначением гомосексуала, хотя защитники его употребления ссылаются на то, что слово многозначно", - отмечает автор (puto также имеет значения "мужчина-проститутка", "трус", "предатель", а в качестве прилагательного - "плохой", "скверный", "проклятый". - Прим. ред.) . "Мы все называем puto", - пояснил журналисту неназванный мексиканский болельщик в "Лужниках". Некоторые полагают, что этот выкрик не имеет конкретного смысла - не означает, что вратарь - гомосексуал. "Была и третья точка зрения - предложения во время ЧМ в России заменить этот выкрик на Putin", - говорится в статье.

Как бы то ни было, по сведениям издания, Мексиканская федерация, возможно, будет отнимать паспорт болельщика у тех, кто выкрикивает такие слова.