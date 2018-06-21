Много ли секса нужно футболистам на ЧМ?

Тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио заявил, что "любовь к победам" - ключ к победе его команды над Германией в минувшее воскресенье. Но в последние недели перед ЧМ мексиканцы обсуждали совсем другую любовь - опасались, что футболистам "интереснее то, что они могут делать интимными органами, а не ногами", комментирует обозреватель The Bleacher Report Дин Джонс.

Издание поясняет: "Журнал TV Notas, который специализируется на сплетнях, обнародовал фото и подробности того, как после победы над командой Шотландии (1:0) в товарищеском матче 8 игроков сборной присутствовали в Мехико на вечеринке с девушками из эскорт-агентств".

"Люди восприняли это в штыки и раскритиковали футболистов, - сказал в интервью Bleacher Report журналист Алонсо Кабраль. - Неважно, что у тех был выходной; они занялись чем-то неподобающим, тем паче, что это было за две недели до ЧМ".

В прессу просочилась информация, что футболисты "24 часа оттягивались с 30 девушками из эскорта".

"Некоторые говорили, что их надо наказать - не пускать на ЧМ, - сказал Кабраль. - Они связались с девушками из эскорта и шлюхами. Большинство из них - женатые люди. Эктор Эррера был вынужден вылететь из Дании в Португалию, где живет его жена, чтобы с ней поговорить. Это не пошло на пользу команде".

Но мексиканских футболистов не наказали, а после блестящего матча все забылось, отмечает издание. Между тем сборная Германии, которую победили мексиканцы, попала в заголовки по другой причине. Mirror написала: "Иоахим Лёв ввел для сборной Германии "запрет на секс" на ЧМ-2018".

Издание задается вопросом: "Следует ли футболистам много заниматься сексом, когда они готовятся к крупнейшему футбольному турниру и участвуют в нем? Секс - нечто вредное, отвлекающее от дела? Или, может быть, он играет позитивную роль? И как начальство держит эту сферу жизни футболистов под контролем?"

Автор пересказывает утверждения Дэвида Риверса из Daily Star: легендарный бомбардир Ромарио посоветовал нападающему бразильской сборной Габриэлу Жезусу перед его первым ЧМ: "Занимайся сексом вдоволь".

Тренер бразильцев Фил Сколари в 2002 году счел, что жены и подруги футболистов не должны посещать отель, поскольку его подопечные в силах все 50 дней турнира предаваться воздержанию. "И в тот год Бразилия стала чемпионом мира", - пишет автор.

"А в нынешнем году? Жезус и его товарищи по команде смогут перепихнуться, если пожелают. Врач команды Родриго Ласмар составил график разрешенных встреч с сексуальными партнершами. В дни матчей это не разрешено: игроки, как предполагается, должны отдавать свои силы игре на поле", - говорится в статье.

"Есть суеверия: мол, в ночь перед матчем надо воздерживаться, или не брить бороду, или всегда надевать свои счастливые носки. Я бы сказала, что в сексе перед матчем нет ничего плохого. Убежденность в том, что секс перед матчем истощит твои внутренние силы, не опирается на научные факты", - пояснила изданию сексолог Меган Стаббс.

"Доказано, что секс во многом полезен для здоровья: он улучшает настроение, повышает болевую выносливость и уверенность в себе, так что в применении к футболисту я могу лишь вообразить, что он поспособствует их спортивному мастерству. Если только это не "секс-марафон" и не какие-то безумства, при которых повышается риск травматизации, то, по-моему, секс перед матчем - это прекрасно".

Издание продолжает: "Но важен не только секс с партнером; накануне ЧМ всплыла и мастурбация как тема для дискуссий". Секс-терапевт Вера Рибейро, жена португальского футболиста Руя Патрисиу, недавно сказала в телеинтервью, что во время турниров футболистам не стоит воздерживаться от "самопомощи" (как формулирует автор).

"Очевидно, психологические, сентиментальные ощущения и чувство благополучия, которым способствует секс, факт сбалансированности на этом уровне положительно повлияют на игру" футболиста, сказала Рибейро в телеинтервью. Когда ее спросили, полезна ли мастурбация, она сказала: "Можно извлечь из этого толк: улучшается сон, качество отдыха. Уровень кортизола лучше контролируется, и это даст улучшенные результаты при борьбе со стрессом и тревожностью".