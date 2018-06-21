Российский футбольный гуру нарушил телевизионное табу, упомянув врага Путина

"Бывший тренер национальной команды России по футболу Леонид Слуцкий нарушил неписаное правило работы на российском государственном телевидении - назвал по имени главного политического неприятеля президента Владимира Путина - Алексея Навального - в прямом эфире, комментируя матч чемпионата мира по футболу", - рассказывает Джейк Рудницки в Bloomberg.

Комментируя поединок Германии с Мексикой, комментатор Кирилл Дементьев произнес фразу "навальный футбол", а Слуцкий ответил вопросом, играет ли в футбол Навальный, и признался, что ему любопытно посмотреть. Во вторник Слуцкий объявил, что не будет больше комментировать чемпионат для "Первого канала", так как уезжает по другим делам. "Первый канал" подтвердил, что Слуцкий и ранее собирался уезжать в связи с началом работы на нидерландский футбольный клуб Vitesse. В интервью "АиФ" Слуцкий сказал, что будет новым главным тренером этой команды.

"Путин неизменно отказывается упоминать Навального по имени в интервью и на пресс-конференциях. Иногда называет его "этот персонаж". Кремль, отваливший 11 млрд долларов на подготовку к проведению чемпионата мира в первый раз, полон решимости представить более дружелюбный, открытый образ России после многолетней международной политической напряженности", - говорится в статье.

"Однако государственное телевидение остается под жестким контролем - и это когда футбольный турнир дает редкую возможность убедить молодое поколение россиян начать смотреть телевизор. Им гораздо привычнее получать информацию из интернета и соцсетей вроде YouTube и Twitter. В Twitter у Навального 2,2 млн подписчиков", - указывает Рудницки.