21 июня 2018 г. Нико Хайнс | The Daily Beast Купил ли Путин чемпионат мира? ФБР это умалчивает - пока "Когда игроки нарушают правила на футбольном поле, судья свистит. Когда политики и олигархи нарушают правила и законы, чтобы получить стоящие не один миллиард долларов права на проведение чемпионата мира по футболу, они, кажется, считают себя неприкасаемыми и уверены, что никто не видит, что они замышляют, или не осмелится привлечь их к ответственности", - пишет The Daily Beast. "Возможно, именно так российский президент Владимир Путин и его дружки сейчас и думают", - предполагает автор статьи Нико Хайнс. "Но американские правоохранители не оставляют их дело в покое, и судебная система США не страдает забывчивостью", - пишет он. Один из источников, который помог составить изобличительное досье, положившее начало расследованию ФБР в отношении футбольной коррупции, рассказал The Daily Beast, что его главный автор, самый известный бывший агент MI-6, все еще лично заинтересован в поисках злоумышленников. Этот бывший сотрудник разведки - Кристофер Стил, уточняет автор. До того, как ему поручили расследовать связи Трампа с Россией, самой известной работой Стила после ухода из российского подразделения MI-6 было расследование коррупции в ФИФА, и Стил передал свои находки ФБР, говорится в статье. "ФБР далеко от завершения, - говорит Эндрю Дженнингс, который помог Стилу составить досье на ФИФА. - Оно вынесло первый раунд обвинений в 2015 году, после нанесло пару небольших ударов и все еще не закончило с этим. Другой мой друг недавно дал показания Налоговой службе и перед этим ФБР". "Дженнингс - один из главных докладчиков о коррупции в ФИФА. Он посвятил более 15 лет фиксации проступков в руководящем органе самой любимой во всем мире игры", - отмечает издание. Так что, когда в 2009 году Английская футбольная ассоциация поручила Стилу разобраться с процессом подачи и обработки заявок на проведение ЧМ-2018, он, очевидно, сделал вывод о том, что Дженнингс может быть важным источником. Англия, как ожидалось, должна была победить, но вскоре стало ясно, что Россия станет грозным соперником, который будет использовать все доступные средства, чтобы повлиять на решение 22 высших футбольных чиновников в том, как именно проголосовать, говорится в статье. По словам Дженнингса, интерес Стила не иссяк даже после его участия в скандале в начале 2017 года, когда просочилось досье на Трампа. И власти США все еще надеются повстречаться с некоторыми личностями, сыгравшими ключевую роль в успешной заявке России на проведение чемпионата мира. В январе газета The New York Times сообщила, что были выпущены повестки с вызовом в суд присяжных после расследования коррупции в спорте отделением прокуратуры США в Восточном округе Нью-Йорка. Согласно повесткам, одной из подозреваемых сторон оказалась фирма Helios Partners. Компания Helios консультировала Россию при ее подаче заявки на проведение чемпионата мира в 2018 году и зимних Олимпийских игр в Сочи, отмечает издание. Другое текущее расследование касается Алимжана Тохтахунова, российского гангстера, известного под прозвищем "Тайванчик", подозреваемого в том, что он является одним из главных путинских пособников в спортивной коррупционной активности, пишет автор. "Помимо государственных ордеров на арест и вызовов в суд присяжных, считается, что могут существовать обвинительные акты, засекреченные до того момента, пока коррумпированные российские спортивные воротилы не появятся где-нибудь, где они могут быть задержаны и экстрадированы в США", - говорится в статье. "Игра еще не закончена", - заключает автор. Источник: The Daily Beast