Россиянам приходится платить за внешнеполитические авантюры Путина

Россиянам приходится платить из своего кармана за проводимую властью внешнюю политику. До сих пор проблем у них это не вызывало, но "после ЧМ по футболу может наступить настоящее пробуждение", пишет в статье на сайте австрийской Die Presse постоянный автор издания Эдуард Штайнер.

"На данные, которые были опубликованы на днях экспертами отдела исследований и прогнозов Центробанка, в любой другой стране уже с радостью накинулась бы оппозиция, развязав широкомасштабную дискуссию в обществе. Дело в том, - сообщает автор публикации, - что если в 2014 году каждый россиянин платил 1935 рублей в год на поддержку отечественной сельхозпродукции, то в 2016 году эту сумма выросла до 4120 рублей".

"Западные санкции, введенные после аннексии Крыма, а также ответные меры в виде запрета на ввоз западной аграрной продукции вынудили государство усилить поддержку отечественного аграрного сектора. И это несмотря на то, что российские сельхозконцерны и так обдирают соотечественников как липку на фоне отсутствующей конкуренции, не предлагая отечественному потребителю качества, которое соответствовало бы западному", - отмечает Штайнер.

"Пока подобные новости россияне не воспринимают всерьез. (...) Однако уже давно вырисовывается печальная картина. Число тех, кто живет за чертой бедности, выросло с 16,1 млн (2014 год) до 20,3 млн (2017 год). В течение четырех лет после аннексии Крыма неуклонно падали реальные доходы граждан РФ", - сообщает автор. Экономический рост из-за рецессии отстает от мировых тенденций.

"Но даже с учетом того, что в последнее время ситуация в экономике начала немного выправляться, санкции требуют новых финансовых жертв", - пишет журналист. В первую очередь речь идет об олигархах, которые вместе со своими концернами оказались в новом американском санкционном списке. Они хотят получить от государства компенсацию.

"Активнее всех этого добивается Олег Дерипаска. Недавно энергетический холдинг En+ некогда самого богатого россиянина попросил у государства помощь в размере 45 млрд рублей и предложил с этой целью поднять максимальный размер тарифов на коммунальные платежи и электричество в том регионе, где находится его концерн", - повествует Штайнер.

Ссылаясь на российское издание "Коммерсант", автор пишет о том, что концерн по производству алюминия "Русал", принадлежащий Дерипаске, попросил правительство помочь компании путем снижения затрат на железнодорожную транспортировку сырья и готовой продукции.

"По счетам рано или поздно все равно придется платить потребителю. Это касается и пенсионных накоплений, которые власть стала тратить на безотлагательные государственные нужды после аннексии Крыма", - говорится в статье.

До сих пор россиян это мало заботило. "Как еще объяснить тот факт, что, согласно результатам опросов государственного ВЦИОМ, зафиксирован самый высокий начиная с 1990 года процент тех граждан страны, кто считает себя счастливым: 83%".

"Внешнеполитические амбиции продолжают поднимать настроение гражданам страны: по данным опроса, проведенного "Левада-центром", число россиян, считающих Россию великой державой, в период с 2011 по 2017 год выросло с 47% до 82%", - передает Эдуард Штайнер.

Правда, исследования проводились до неожиданного шага властей, о котором было объявлено в июне: правительство решило повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин с 60 до 65. Соответствующий законопроект внесен для рассмотрения в парламент.

"Российские СМИ пишут о том, что Путин всех одурачил. Он неоднократно выступал против повышения пенсионного возраста. А сегодня пользуется эйфорией вокруг ЧМ-2018, чтобы продвинуть соответствующие изменения", - говорится в статье.

На фоне нехватки бюджетных средств мимо этой реформы не пройдешь, констатирует журналист. И если Путин все сделает правильно и за этой последуют другие реформы, он даже сможет почивать на лаврах.

"Правда, сегодня в обществе ощутимо растет волна протеста против решения правительства. Онлайн-петиция против повышения возраста выхода на пенсию с начала недели собрала свыше 1,8 млн подписей. В Кремле внимательно следят за реакцией в обществе", - отмечает автор.

"Государству срочно нужны деньги, и ему пришлось пойти на крайне непопулярные меры", - говорится в статье.

"Ведущий оппозиционный политик Алексей Навальный (...) одним из первых усмотрел протестный потенциал [в решении правительства]. Во вторник он призвал к общероссийским акциям протеста против пенсионной реформы", - пишет в заключение Штайнер.