Австрия экстрадирует в Россию криминального авторитета

По некоторым данным, подозреваемый отдал приказ об убийстве в общей сложности до 60 человек. Австрийское правосудие более трех лет никак не могло решить, следует ли передавать Аслана Г. российским властям. Вчера все свершилось, сообщает Эдуард Штайнер на страницах Die Presse.

В сопровождении сотрудников Интерпола и спецслужб в среду из Вены в РФ был доставлен Аслан Г., известный в криминальном мире как Джако. Эту информацию в беседе с информагентством TACC подтвердила Ирина Волк, официальный представитель российского МВД, а также Кристина Зальцборн, представитель земельного суда Вены, в беседе с изданием.

Как сообщает автор статьи, Аслан Г. был задержан в Вене в январе 2015 года. "Более трех лет различные суды Австрии выносили положительное решение относительно его экстрадиции в Россию, а затем решение отменялось якобы в связи с тем, что в РФ заключенным не гарантируется содержание, соответствующее европейским стандартам. На какое-то время Аслан Г. был даже выпущен в Вене под залог, кроме того, он обращался в Европейский суд по правам человека".

В конце прошлого года Аслана Г., которого подозревают в многочисленных убийствах, чуть было не отправили в РФ, однако в последний момент, как сообщает "Коммерсант", процедура передачи сорвалась, поскольку защита заявила об аэрофобии у своего подзащитного. "Согласно заключению двух экспертов, Аслан Г. симулировал аэрофобию. Это окончательно устранило все препятствия для его экстрадиции", - говорится в статье.

Как сообщает издание, в России его будут судить в связи с тем, что он, будучи главой преступного сообщества, отдал приказ об убийстве 6 человек в период с ноября 2012 по октябрь 2013 года. В ходе двух криминальных операций, за которыми, по всей видимости, стоит Аслан Г., совершенных в декабре 2012 и июне 2013 года, в живых остались трое.

Возглавляемое им преступное сообщество считается самым опасным за всю историю российской криминалистики, констатирует автор.