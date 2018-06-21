Президент Федеральной службы защиты конституции Германии обвиняет Россию в хакерской атаке на немецкие энергоснабжающие организации

Президент Федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маасен возложил на Россию ответственность за масштабную хакерскую атаку на немецкие электросети и энергетические компании, передает немецкое издание Focus.

"Почерк хакеров является на самом деле лишь одним из нескольких признаков, указывающих на то, что атакой управляли из России", - заявил Маасен.

Федеральное управление Германии по информационной безопасности сообщило о кибератаке под названием Berserk Bear 13 июня. По данным ведомства, хакеры пытались внедриться в сети немецких энергоснабжающих компаний, однако им удалось взломать лишь офисные сети нескольких предприятий, говорится в статье.