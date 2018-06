21 июня 2018 г. Нил Бакли | Financial Times В результате заигрываний Болгарии с Россией может возобновиться дорогостоящий энергетический проект Это был резкий разворот на 180 градусов. Шесть лет назад Болгария отказалась от совместного с российским ядерным монополистом "Росатомом" проекта стоимостью в несколько миллиардов евро по строительству АЭС, когда его цена резко возросла. Воинственно настроенный премьер-министр Болгарии Бойко Борисов назвал его "коррупционной схемой века", пишет Financial Times. "В этом месяце парламент Болгарии одобрил предложение от того же Борисова по возобновлению проекта. В этом заинтересованы "Росатом", который уже доставил на место два реактора мощностью в тысячу мегаватт, а также Китайская национальная атомная корпорация и Framatome, подразделение французской EDF", - говорится в статье. "Так что же изменилось?" - задается вопросом автор статьи Нил Бакли. Ответ, по его мнению, заключается в том, что арбитражный суд в 2016 году принял решение о том, что Болгария должна заплатить более 600 млн евро компенсации "Атомстройэкспорту", подразделению "Росатома", который осуществил поставку оборудования для реакторов. Однако заигрывание Болгарии с Москвой в таком дорогостоящем проекте кажется в особенности странным, когда она в то же самое время пытается отменить соглашения о закупках электроэнергии с двумя западными инвесторами, утверждая, что они слишком дорогостоящи - хотя они намного дешевле, чем должна быть электроэнергия с новой АЭС в Белене, отмечает автор. Американский AES и находящийся в США и котирующийся на лондонской бирже ContourGlobal управляют современными электростанциями, использующими местное топливо на объекте Maritza East, которые генерируют одну пятую болгарской электроэнергии. Ильян Василев, консультант по энергетике, предполагает, что Борисов использует АЭС в Белене в сложной игре с Россией. По его словам, премьер хочет убедить Москву расширить планируемый "Газпромом" газопровод "Турецкий поток" за пределы Турции, в Болгарию. Затем он будет подключен к планируемому газовому "балканскому узлу" возле Варны на черноморском побережье Болгарии, которая станет выходом в Юго-Восточную Европу. Это, по сути, возобновит российский газопровод "Южный поток", от которого отказались в 2014 году, поясняет автор. Источник: Financial Times