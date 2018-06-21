C рекордных побед России футбольное веселье в огромной стране только начинается

Футбол, не являющийся в России спортом номер один, внезапно стал популярным. Однако успешный старт российской сборной на чемпионате резко повышает и ожидания от сборной, в том числе в Кремле, пишет журналист немецкого издания Handelsblatt Андре Баллен.

"Гарантия выхода России в 1/8 финала не была окончательной и после победы над Египтом со счетом 3:1, однако в поражение сборной российские фанаты больше не хотели верить и после финального свистка пустились в необузданное празднование", - повествует Баллен.

"У нас вчера творилось что-то несусветное", - говорит официантка одного из ресторанов в Сочи. Ликование после победы, по ее словам, было оглушительным.

Даже те, кто не интересуется футболом, не смогли проигнорировать победу российской сборной.

"Настроение из-за ЧМ в любом случае хорошее, особенно в Сочи. Люди рады большому веселью и многочисленным иностранцам, особенно, конечно, латиноамериканцам", - передает журналист слова одного из жителей Сочи.

Неожиданно хороший результат сборной лишь усилил это воодушевление, ведь в последний раз российская команда попадала в 1/8 чемпионата мира 32 года назад, то есть еще до распада Советского Союза, отмечает Баллен.

При этом не все фанаты смогли совладать со своей эйфорией: на юге Москвы опьяненные радостью и алкоголем фанаты спровоцировали массовую потасовку, заблокировав проезд для транспорта. Журналистка немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle подверглась сексуальному домогательству со стороны ликующего фаната. Тем не менее, большей частью обстановка оставалась мирной и непринужденной, говорится в статье.

Выросли лишь ожидания от национальной команды. Так, один из молодых болельщиков хотя изначально и не верил в успех сборной, теперь уверен, что 1/8 финала - это не предел, передает Баллен.

В сравнении со всеобщим ликованием реакция президента России Владимира Путина оказалась "откровенно робкой и сдержанной", считает журналист. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин отреагировал на победу "весьма позитивно, как и вся страна". "Учитывая предыдущие результаты, Путину ничего не остается, кроме как посмотреть вживую игру против Уругвая", - отмечает Баллен в заключение.