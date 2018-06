21 июня 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Россия упивается успехом на ЧМ - но "игра еще не закончена" Кто бы мог подумать, что в России так весело? С рекордных побед России футбольный праздник в огромной стране только начинается, пишет западная пресса и ищет возможные причины столь неожиданного успеха российской сборной. Обозреватели напоминают о подозрениях в допинге и "покупке" ЧМ-2018 Путиным. Tagesspiegel и NYT размышляют о теневых сторонах российской действительности, заслоненных футбольной лихорадкой. "C рекордных побед России футбольное веселье в огромной стране только начинается" - сообщает в заголовке немецкое издание Handelsblatt. Футбол в России внезапно стал популярным. Однако успешный старт российской сборной на ЧМ резко повышает и ожидания от нее, в том числе в Кремле, пишет Андре Баллен. "Гарантия выхода России в 1/8 финала не была окончательной и после победы над Египтом со счетом 3:1, однако в поражение сборной российские фанаты больше не хотели верить и после финального свистка пустились в необузданное празднование", - повествует журналист. В последний раз российская команда попадала в 1/8 чемпионата мира 32 года назад, еще до распада СССР, напоминает автор статьи. Поэтому ожидания от национальной команды выросли. Так, один из болельщиков уверен, что 1/8 финала - это не предел. На фоне всеобщего ликования реакция Путина оказалась "откровенно робкой и сдержанной", считает журналист. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин отреагировал на победу "весьма позитивно, как и вся страна". "Учитывая предыдущие результаты, Путину ничего не остается, кроме как посмотреть вживую игру против Уругвая", - заключает Баллен. Британская The Telegraph ищет возможные причины столь неожиданного успеха российской сборной. Вероятно, дело в том, что российские игроки набегали 73 мили (117,5 км) - больше, чем все остальные команды, отмечает автор статьи Бен Рамсби. Так, Александр Головин пробежал 7,9 мили (12,7 км), а как Криштиану Роналду - всего 5,4 мили (8 км). "Есть множество возможных причин того, что они так далеко и быстро бегают. Они на родине, и у них выделяется больше адреналина, чем в другой ситуации. По крайней мере, страна ожидает от своих игроков полной отдачи. Кроме того, они могут пытаться компенсировать то, что их считают уступающими другим командам с точки зрения техники, - говорится в статье. - Какова бы ни была причина, Россия упивается замечательным изменением своей судьбы, наступившим в период, когда эту страну еще обвиняют в том, что она обманом прокладывает себе путь к спортивной славе". Автор напоминает, что в прошлом году вся команда, участвовавшая в ЧМ-2014 от России, оказалась под следствием по подозрению в использовании допинга. "Российская сборная вскружила голову журналистам, которые ее сопровождают во время ЧМ" - констатирует в заголовке сегодняшней статьи французская газета Le Figaro. Футбольные игроки ставят в упрек российским журналистам их неверие в сборную страны. После победы над Египтом журналисты покаялись, пишет московский корреспондент издания Пьер Авриль. Уже после пяти дней турнира и восьми забитых голов российская сборная, столь презираемая местными комментаторами, завоевала уважение своей публики. На следующий день после победы российской сборной со счетом 3:1 над египетской командой российские СМИ принесли повинную, говорится в статье. Тем временем былые заблуждения комментаторов по поводу российской команды привели к профессиональным жертвам: прославленный футбольный журналист Василий Уткин без объяснений объявил о прекращении своего сотрудничества с Первым каналом. Среди упоминаемых неофициальных причин: постоянная критика Уткина в адрес главного тренера российской сборной Станислава Черчесова. Леонид Слуцкий, экс-тренер сборной России и консультант Первого канала, тоже объявил о своем уходе. Также без объяснения причин, однако все вспомнили, как он вел диалог с журналистом, который произнес в эфире имя Алексея Навального: в мире российского государственного ТВ это считается профессиональной ошибкой, заключает автор статьи. "Купил ли Путин чемпионат мира? ФБР это умалчивает - пока" - под таким заголовком опубликован материал в The Daily Beast. Автор статьи Нико Хайнс рассказывает об изобличительном досье Кристофера Стила, положившем начало расследованию ФБР в отношении футбольной коррупции. Как напоминает издание, в 2009 году Английская футбольная ассоциация поручила Стилу разобраться с процессом подачи и обработки заявок на проведение ЧМ-2018. Англия, как ожидалось, должна была победить, но вскоре стало ясно, что Россия станет грозным соперником, который будет использовать все доступные средства, чтобы повлиять на голосование высших футбольных чиновников, говорится в статье. Одной из подозреваемых сторон оказалась фирма Helios Partners, которая консультировала Россию при ее подаче заявки на проведение ЧМ-2018 и зимних Олимпийских игр в Сочи, отмечает издание. Другое текущее расследование касается Алимжана Тохтахунова, российского гангстера, известного как "Тайванчик" и подозреваемого в том, что он является одним из главных путинских пособников в спортивной коррупционной активности, пишет автор. "Игра еще не закончена", - заключает автор. Ликующие болельщики, сверхсовременные стадионы, гости со всего мира - и все это на фоне беззакония, пыток и чиновничьего произвола. О том, как "Россия инсценирует чемпионат мира по футболу", пишет на страницах Tagesspiegel юрист Сергей Лагодинский, живущий в Германии. Автор статьи проводит параллели между чрезвычайными мерами, принятыми на Олимпиаде-80, и сегодняшним усилением мер безопасности, упоминая борьбу с "проблемными элементами", зачистку столицы от бездомных, контроль над футбольными хулиганами, преследование и пытки активистов и голодовку, объявленную заключенным в тюрьму украинским режиссером Олегом Сенцовым. Сенцов может умереть, но "футбольный турнир затмил его акцию протеста", констатирует автор. "Футбольная лихорадка охватила страну, в которой наряду с олигархами и высокими технологиями существует беззаконие, пытки и чиновничий беспредел. Между неоцаризмом и будущим, похоже, разверзлась пропасть, превосходящая по обхвату стадион "Лужники", - отмечает в заключение автор. "Чемпионат мира - это весело. За исключением того, что россиян пытают" - вторит немецкой статье американская The New York Times, публикующая материал российского журналиста Алексея Ковалева, редактора codaru.com. Автор отмечает: "Даже самые ворчливые наблюдатели, интересующиеся Россией, согласны с тем, что ЧМ пока проходит с колоссальным успехом". По словам Ковалева, простые россияне всеми силами стараются хорошо принять гостей, а гости задаются риторическим вопросом: "Кто бы мог подумать, что в России так весело?" "Но некоторые россияне гадают, почему этим иностранцам сходят с рук поступки, которые означали бы для нас тюрьму за "несанкционированные митинги" или крупный штраф за "нарушение общественного порядка". Власти воспользовались предлогом ЧМ, чтобы еще сильнее ограничить едва существующую свободу собраний", - пишет Ковалев. "Давайте выражаться четко: помимо того, что это спортивное событие глобального значения, ЧМ - крупная пиар-акция для президента Путина и его окружения. И, похоже, она срабатывает, легитимизируя некоторые из наименее привлекательных аспектов власти Путина", - заключает автор.