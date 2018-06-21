Российская сборная вскружила голову журналистам, которые ее сопровождают во время ЧМ

Футбольные игроки ставят в упрек российским журналистам их неверие в сборную страны. После победы над Египтом журналисты покаялись, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Уже после пяти дней турнира и восьми забитых голов российская сборная, столь презираемая местными комментаторами, завоевала уважение своей публики. На следующий день после победы российской сборной со счетом 3:1 над египетской командой, неожиданно случившейся после разгрома Саудовской Аравии (со счетом 5:0), российские СМИ в среду утром принесли повинную, говорится в статье.

"Второй раз подряд нам вдруг перестало быть стыдно. Перед нами была команда - возможно, не лучшая в мире, но хорошая, объединенная, ответственная и лихая", - пишет ежедневная спортивная газета "Спорт-экспресс". "Команда, за которую весь стадион и вся страна болели не потому, что так надо, раз на футболке слово "Россия" написано, а потому, что сборная действительно заслуживала, чтобы ей отдавали свои голоса и сердца", - продолжает специализированное издание, российский аналог L'Équipe. "Мы в них не верили. А они подарили нам счастье", - добавляет "Спорт-экспресс" в отдельной передовой статье.

Накануне первого матча против Саудовской Аравии нападающий Артем Дзюба, забивший два гола, упрекнул российских журналистов в том, что им "постоянно что-то не нравится". "Вы как будто наши враги, в то время как мы работаем и готовимся, чтобы порадовать страну", - пожаловался игрок петербургского "Зенита". Сегодня в его адрес и в адрес его товарищей комплиментов хоть отбавляй, отмечает Авриль. "Еще пару недель назад эту команду считали никчемной бандой миллионеров, уставшей от футбола и от самих себя. И теперь вся страна влюблена в сборную России. Если это сон, то не будите нас", - пишет "Комсомольская правда".

Тем временем былые заблуждения комментаторов по поводу российской команды привели к профессиональным жертвам: прославленный футбольный журналист Василий Уткин во вторник вечером без каких-либо объяснений объявил о прекращении своего сотрудничества с Первым каналом. Среди упоминаемых неофициальных причин: постоянные критические замечания Уткина против главного тренера российской сборной Станислава Черчесова. Леонид Слуцкий, экс-тренер сборной России и консультант Первого канала, тоже объявил о своем уходе в прямом эфире. Также без объяснения причин, однако все вспомнили, как недавно он вел безвредный и отрывочный диалог с начинающим журналистом, который произнес в эфире имя Алексея Навального: в мире российского государственного телевидения считается, что это профессиональная ошибка, причинившая ущерб компании, заключает автор статьи.