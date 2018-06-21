Уход от налогов: эпилог "Панамских документов", обнаживший новую утечку данных

Утечка конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca позволяет отследить панику, охватившую клиентов и посредников после публикации итогов расследования в апреле 2016 года, пишут журналисты Le Monde Анна Мишель, Жан-Батист Шастан, Жереми Барух и Максим Водано.

"Утечка утечки". Так можно определить новую утечку конфиденциальных данных, которую издание Le Monde и его партнеры из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучали в последние недели.

Два года спустя после "Панамского досье" 1,2 млн новых документов из панамской юридической компании Mossack Fonseca (MF) позволяют рассказать о конце скандала, который в апреле 2016 года раскрыл темную сторону офшорных финансовых центров, выставив на всеобщее обсуждение скрытые деньги глав государств, коррупцию и налоговых мошенников, отмечают авторы статьи.

Это электронные письма, pdf-документы и электронные таблицы за весь срок от публикации первых статей 3 апреля 2016 года до начала 2018 года. Как и первая волна документов, они были переданы анонимным источником немецкой ежедневной газете Süddeutsche Zeitung, а затем розданы сотне журналистов из СМИ - партнеров ICIJ, говорится в статье.

Расследование позволяет отследить медленное сошествие в ад компании Mossack Fonseca, взятой в клещи разъяренными и перепуганными клиентами, чьи секреты были преданы гласности, и властями, вызывающими ее в суд, дабы идентифицировать мошенников и преступников, указывают журналисты.

Новая утечка позволяет продолжить историю офшорных компаний, раскрытых в апреле 2016 года, и при этом разоблачить новые. Так, в мире спорта звездный нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси попался на том, что вместе со своим отцом владел панамской компанией, сообщают авторы.

Во Франции "Панамские документы" разоблачили компанию, основанную на Британских Виргинских островах известной французской актрисой Изабель Аджани, говорится далее.

К числу главных влиятельных лиц, раскрытых "Панамским досье", относятся российские олигархи. Так, новые документы показывают, что компания Mossack Fonseca узнала о точном портрете таких клиентов лишь после наших публикаций. Фирма идентифицирует сотни компаний, связанных с "высокорисковыми странами", на переднем плане находится Россия, а отдельные компании принадлежат приближенным российского президента Владимира Путина, комментируют журналисты.

Новые документы также демонстрируют системный масштаб нарушений со стороны Mossack Fonseca, так как стало очевидно, что она игнорировала данные о личности большинства конечных клиентов офшорных компаний, которыми она распоряжалась, невзирая на всю совокупность постановлений об отмывании денег. Ветер паники, последовавший за обнародованием конфиденциальных архивов юридической компании, заразил и всех финансовых посредников, когда-либо работавших с MF, говорится в статье.

Окруженная множеством полицейских расследований, компания Mossack Fonseca закрылась из-за нерентабельности в марте 2018 года. Два ее некогда всесильных основателя Юрген Моссак и Рамон Фонсека сегодня подвержены остракизму, информируют авторы.

Действительно ли это конец "Панамского досье"? Расследование Le Monde и его партнеров позволяет в этом усомниться, поскольку юридическая компания пытается продолжить свою деятельность под другими названиями, но с теми же сотрудниками и с той же клиентурой. А главное, множество конкурирующих юридических компаний продолжают действовать по всему миру там, где предоставляются налоговые и нормативно-правовые льготы. Хотя скандал и нанес очень жестокий удар по офшорным финансовым центрам, к ним еще могут вернуться прекрасные времена, полагают журналисты.