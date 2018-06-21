До сих пор ЧМ в России проходит хорошо

Общая организация ЧМ-2018 хорошая, но качество матчей оставляет желать лучшего, пишут журналисты французского издания Le Parisien Ив Лерой, Доминик Северак и Фредерик Гуйар.

Вот первые уроки, которые можно извлечь почти через неделю после начала чемпионата мира по футболу в России, говорится в статье.

ЧМ как народный праздник идет полным ходом. От Ростова до Санкт-Петербурга, от Сочи до Москвы атмосфера очень приятная, правильно поддержанная мерами безопасности, благодаря которым до сих пор отсутствовала какая-либо угроза со стороны хулиганов. Приятным сюрпризом стало то, что российское население прекрасно приспосабливается к игре и вывешивает национальные флаги, по крайней мере, в принимающих городах, отмечают авторы.

По необъяснимым причинам кресла на стадионах остаются пустыми почти на каждой встрече в различных пропорциях, в то время как ФИФА объявляет о наплыве желающих и об аншлагах, указывают журналисты.

Присутствие полицейских и членов Национальной гвардии вокруг стадионов и в городах довольно заметное, но не гнетущее. После почти недели состязаний не приходилось сокрушаться по поводу какого-либо крупного инцидента. Самый чувствительный матч Тунис-Англия не привел ни к каким излишествам. Следует также отметить, что на стадионах не наблюдалось никаких расистских проявлений или криков, хотя по этому поводу имелись определенные опасения, пишут журналисты.

Общая организация этого ЧМ страдает от нескольких незначительных недочетов. В Санкт-Петербурге доступ к стадиону был затруднен, и некоторые зрители матча Германия-Мексика с опозданием прошли за ограждения. В Волгограде тунисские и английские игроки, а также зрители пострадали из-за нашествия комаров, говорится в статье.

Помимо Криштиану Роналду, на этот ЧМ не приехали суперзвезды. Вершиной начала турнира остается матч Португалия-Испания (со счетом 3:3), где обе команды соответствуют заявленному высокому уровню, считают авторы статьи.