21 июня 2018 г. Алексей Ковалев | The New York Times Чемпионат мира - это весело. За исключением того, что россиян пытают "Вы получили удовольствие от первой недели ЧМ-2018? Хорошо", - пишет в своей статье в The New York Times российский журналист Алексей Ковалев, редактор codaru.com. И тут же советует прочесть слова Дмитрия Пчелинцева в версии, в которой они были опубликованы в онлайн-издании "МедиаЗона". Процитировав публикацию, Ковалев пишет о Пчелинцеве: "Он участник того, что люди, которые его пытали, - основная российская разведслужба, ФСБ - называют заговором с целью совершения терактов во время ЧМ, призванных спровоцировать "народные массы на дальнейшую дестабилизацию политического климата в стране". По этому делу 9 молодым людям предъявлены обвинения в "создании террористической ячейки". Одному удалось бежать из страны; другие были арестованы, подвергнуты пыткам и принуждены к признаниям в участии в некой подпольной террористической организации под названием "Сеть". Нет никаких доказательств того, что какая-либо подобная организация или заговор существовали". Ковалев переходит к другому случаю: "Швея из Казани говорит, что против нее сфабриковал дело полицейский, который выдал себя за клиента с очень специфичным заказом - изготовить куклу в натуральную величину в виде Забиваки, талисмана ЧМ-2018, а затем предъявил ей обвинения в нарушении правил об авторском праве ФИФА". Автор отмечает: "Даже самые ворчливые наблюдатели, интересующиеся Россией, согласны с тем, что ЧМ пока проходит с колоссальным успехом". По словам Ковалева, простые россияне всеми силами стараются хорошо принять гостей, а гости задаются риторическим вопросом: "Кто бы мог подумать, что в России так весело?" "Но некоторые россияне гадают, почему этим иностранцам сходят с рук поступки, которые означали бы для нас тюрьму за "несанкционированные митинги" или крупный штраф за "нарушение общественного порядка". Власти воспользовались предлогом ЧМ, чтобы еще сильнее ограничить едва существующую свободу собраний", - пишет Ковалев. Он также советует иностранцам не закрывать глаза на цену ЧМ для простых россиян и упоминает о фан-зоне на Воробьевых горах: "Ее строительство обошлось примерно в 40 млн долларов из городского бюджета и нанесло парку невосполнимый урон". "Давайте выражаться четко: помимо того, что это спортивное событие глобального значения, ЧМ - крупная пиар-акция для президента Путина и его окружения. И, похоже, она срабатывает, легитимизируя некоторые из наименее привлекательных аспектов власти Путина", - заключает автор. Ковалев также обращается к российским властям: "Вы можете предотвратить освещение ваших действий в невыгодном свете, не делая ничего из того, в чем вас обвиняют. Не пытайте людей. Не лишайте их источника пропитания. Не утюжьте их жизнь бульдозерами, чтобы освободить место для вашего международного шоу". Источник: The New York Times