Германии удалось избежать теракта с применением яда

По всей вероятности, Европе в последнюю минуту удалось избежать серьезного теракта, пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zetung Марк Феликс Серрао. Об этом заявили руководители Федерального управления криминальной полиции и Федеральной службы защиты конституции Германии спустя неделю после ареста в Кельне 29-летнего выходца из Туниса.

Зиф Алла Х. хранил в своей квартире в огромных количествах семена клещевины, из которых ему уже удалось изготовить яд рицин, небольшое количество которого способно убить человека в течение 48 часов. По данным федеральной прокуратуры, в квартире было найдено 3150 семян клещевины и 84 мг рицина, а также 250 металлических шариков, средство для удаления лака с ногтей и смесь алюминиевого порошка и пиротехнических веществ. Теракт, вероятно, мог состояться в ближайшее время.

29-летний тунисец предположительно находился в контакте с радикальными исламистами. Два раза он безуспешно пытался уехать в Сирию, вероятно, для того, чтобы присоединиться к террористической группировке "Исламское государство"*. По словам президента Федеральной службы защиты конституции Германии Ханса-Георга Маасена, инцидент показывает, что в Германии по-прежнему существует высокий уровень опасности.

Предполагаемый террорист приехал в Германию из Туниса к принявшей ислам немке в рамках процедуры воссоединения семьи, сторонники которой в политике и СМИ постоянно утверждают, что без родственников нуждающимся в защите людям будет тяжело интегрироваться в Германии. Однако произошедший инцидент показывает недостатки этой процедуры: уроженка Германии смогла привести в страну предположительно радикального исламиста, отмечает Серрао.

По данным Федеральной службы защиты конституции Германии, в ИГИЛ* уже в 2016 году проводили эксперименты с рицином. В одной из инструкций террористической организации подробно описывается простое изготовление и использование яда. Вопрос о том, повлечет ли за собой случай в Кельне изменение законодательства, остается открытым. В настоящий момент продавцы в Германии не обязаны информировать власти о поступающих им заказах на семена клещевины независимо от их количества, говорится в статье.

Инцидент также показал, что взять под контроль террористическую угрозу без помощи иностранных служб вряд ли возможно. Так, без указаний иностранных спецслужб немецкие следователи, вероятно, никогда не вышли бы на след предполагаемого террориста.

Из-за неконтролируемой иммиграции в стране находятся сегодня сотни тысяч людей, о которых неизвестно ничего, так как у большинства из них не было документов. При этом даже официальное число потенциально опасных лиц высоко - их в Германии насчитывается 770 человек.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.