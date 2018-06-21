Как из-за решения Китая меняется распределение пластикового мусора по всему миру

43 страны отправляли в Китай пластиковый мусор для его дальнейшей переработки. В год Китай импортировал 7,35 млн тонн пластикового мусора, при этом треть отходов поступала из ЕС, передает журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Штефани Лартц. Главными европейскими поставщиками мусора были Германия, Великобритания, Голландия, Франция и Бельгия. Самым крупным в мире экспортером пластиковых отходов были США. К такому выводу пришли исследователи Университета Джорджии, проанализировавшие базу статистических данных ООН по торговле.

Китай брал на себя половину предназначавшегося для переработки мирового мусора. А если учесть товаропоток через Гонконг, то можно говорить и о 70%, отмечает Лартц.

Однако с такой простой для богатых индустриальных стран системой утилизации отходов покончено: в начале года Китай отказался принимать мусор, в котором доля не подлежащих вторичной переработке материалов превышает 0,5%.

Вопреки ужасающим сценариям, которые вырисовывались в начале года в связи с таким решением Китая, по крайней мере, Германия пока не тонет в пластиковом мусоре. Пластиковые отходы страна продает теперь в Малайзию, Вьетнам, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии.

Тем не менее, ученые из Университета Джорджии указывают в своей публикации на то, что многие из этих стран в настоящий момент не располагают достаточными возможностями даже для переработки собственного мусора. То есть нельзя исключать, что теперь еще больше местного пластикового мусора окажется на свалках - или сразу в реках и океане. Кроме того, стоит опасаться, что и другие страны с менее развитой системой переработки отходов просто выбросят мусор, который ранее экспортировался в Китай, говорится в статье.

Вопрос о том, окажется ли отказ Китая от импорта иностранного мусора полезным для окружающей среды, остается открытым, отмечает Лартц. Однако, как сообщает Федеральное ведомство Германии по охране окружающей среды, благодаря решению Китая вопросы о пластмассовых отходах и их переработке стали обсуждаться чаще. Организации по охране окружающей среды надеются, что в итоге компании будут готовы производить пластиковые изделия из переработанного пластикового гранулята и тем самым экономить сырье.

Возможно, дебаты приведут и к отказу компаний и людей от использования пластиковых упаковок. Насколько необходимо переосмысление данного вопроса, также показывает проведенное американскими учеными исследование: по всему миру переработке подвергается только 8% пластиковых отходов. Весь остальной мусор оказывается на свалках, на природе или в море.