Как Россия инсценирует чемпионат мира по футболу

Ликующие болельщики, сверхсовременные стадионы, гости со всего мира - и все это на фоне беззакония, пыток и чиновничьего произвола. Юрист Сергей Лагодинский, живущий в Германии, автор статей, публикующихся в немецких и международных изданиях, пишет на страницах Tagesspiegel о том, как Россия инсценирует нынешний футбольный турнир.

Автору публикации было четыре года, когда в Москве в 1980 году проводилась Олимпиада. "На церемонии закрытия Игр в небо был выпущен огромный коричневый Мишка, символ Олимпиады. На той же самой арене "Лужники" прошло открытие и пройдет закрытие ЧМ-2018".

"Когда олимпийский Мишка на огромных воздушных шарах, наполненных гелием, поднимался в небо, это было и прощанием с летней сказкой, имевшей привкус неясной тоски по дальним берегам. Все чувствовали, что символ Олимпиады летит туда, куда заказан путь каждому из нас - на свободу", - повествует автор.

"На весь срок проведения Игр из Москвы тогда удалили так называемые "проблемные элементы" - проституток и критически настроенных студентов. А те, кто остался в городе, даже годы спустя рассказывали, каково это - встретить спортсменов, журналистов и просто гостей, приехавших оттуда, где царит западное благополучие, приобщиться ко всеобщему веселью, свободно общаться с иностранцами и наблюдать изобилие на полках магазинов", - говорится в статье.

И на этот раз, замечает Лагодинский, власти постарались обезопасить себя от "проблемных элементов" - ничто не должно помешать проведению чемпионата. "Своевременно, еще до начала ЧМ, российские власти взяли под арест оппозиционного политика Навального и его сотрудников. (...) Жители соседних с Москвой населенных пунктов уже жалуются на резко возросшее число бездомных. Российские футбольные хулиганы, которые еще два года назад бесчинствовали в ходе ЧЕ во Франции, по некоторой информации, получили приказ от спецслужб сидеть и не высовываться".

"Футбол пришел в страну, у которой есть много других историй - помимо летних сказок". Многие из этих историй автор публикации прочел на сайтах российских правозащитных организаций. Например, на сайте организации Mediazona. "На фото мы видим тело мужчины со следами сильных точечных ожогов. Этот человек был задержан сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге", - повествует автор материала.

"По некоторым данным, он знаком со сторонницей антифашистского движения из Пензы, которую обвиняют в "формировании террористического сообщества". Этого мужчину затолкали в минивэн пятеро мужчин в масках, где его "допрашивали" на протяжении нескольких часов". Позже его доставили в ФСБ, в его квартире прошел обыск. Суд посчитал повреждения на его теле "укусами вшей".

"Другого сторонника антифашистского движения из Санкт-Петербурга задержали в феврале 2018 года в аэропорту. Его вывезли в лес и, по его словам, избивали до тех пор, пока он не стал говорить то, чего хотели сотрудники ФСБ. В конце мучители вытерли ему кровь с лица снегом и его собственной шапкой, пригрозив в случае изменения показаний запереть в одной камере с туберкулезными больными и "навестить" его жену", - говорится в статье.

"Футбол, - продолжает Сергей Лагодинский, - может объединять, может стать мостом между народами. В этой связи я вспоминаю об одном недавно отстроенном мосте. О том, по которому на грузовике проехал Владимир Путин - незадолго до спектакля, открывающего ЧМ". Автор пишет о Крымском мосте, соединяющем "российскую территорию с украинским полуостровом".

"Этот мост очень символичен. Он проложен над пропастью, разъединяющей вчерашний подтвержденный законом порядок и новый туманный порядок á la Putin".

Возможно, во время чемпионата мира по футболу умрет украинский режиссер Олег Сенцов, который больше месяца назад объявил голодовку. "Но футбольный турнир затмил его акцию протеста", - констатирует автор.

"Футбольная лихорадка охватила страну, в которой наряду с олигархами и высокими технологиями существуют беззаконие, пытки и чиновничий беспредел. Между неоцаризмом и будущим, похоже, разверзлась пропасть, превосходящая по обхвату стадион "Лужники", - отмечает в заключение автор.