21 июня 2018 г. Алек Лун, Роберт Мендик, Гарет Дэвис | Daily Telegraph Английские фанаты устроили скандал, распевая песню о Гитлере в Волгограде, некогда осажденном фашистами "Английские футбольные болельщики вызвали скандал, распевая антисемитскую песню и салютуя по-нацистски в местном пабе перед началом матча чемпионата мира с участием Англии в Волгограде - городе, в котором более миллиона советских солдат погибли, чтобы остановить немецкий блицкриг, - рассказывают Алек Лун, Роберт Мендик и Гарет Дэвис в The Telegraph. - В видеоролике, распространившемся по соцсетям в среду, эти мужчины поют оскорбительную расистскую песню о футбольном клубе Tottenham Hotspur в пабе "Галерея" в Волгограде". В песне упоминаются Гитлер и Освенцим. "Этот инцидент может вызвать напряженность между странами во время чемпионата мира, который до сих пор проходил в атмосфере всеобщего дружелюбия, - говорится в статье. - Британская полиция, которая ранее предупреждала фанатов, что не следует петь и махать флагами в "чувствительных" местах Волгограда, сказала The Telegraph, что "ведет быстрое расследование, чтобы выяснить, кто участвовал в инциденте, и примет в отношении виновных надлежащие меры". "Мы осуждаем действия людей на видео, - сказала пресс-секретарь Футбольной ассоциации. - Мы работаем с соответствующими властями, в том числе следственной командой британской полиции. Они проводят расследование, чтобы установить личности участников происшествия и принять надлежащие меры. Позорное поведение людей на видео не отражает ценности большинства английских футбольных фанатов, поддерживающих команды в России". "Пресс-секретарь волгоградской полиции сказала, что не слышала об антисемитском видео, и в день матча не было "нарушений общественного порядка" и арестов", - говорится в статье. "Российские власти разместили на стадионах наблюдателей, отслеживающих дискриминационное поведение. Но ранее африканские иммигранты сказали The Telegraph, что расизм в России остается проблемой, - передают авторы. - На прошлой неделе депутат Госдумы предупредила россиянок, что не стоит заниматься сексом с иностранцами во время чемпионата мира, потому что они "будут страдать", если родят детей "другой расы". Источник: Daily Telegraph