Россия обошла своих противников, возглавив статистику по бегу. В чем причина возрождения хозяев чемпионата?

"Их считали худшей в истории командой-хозяйкой чемпионата мира. Все было настолько плохо, что их фанаты боялись, что обречены на унижение. Но в стартовой игре флагманского чемпионата Россия показала себя лучше, чем все остальные команды-хозяйки в его истории, и вошла в число самых успешных стран-участниц. Она дала своим болельщикам веру, что все возможно", - рассказывает Бен Рамсби в The Telegraph.

"Так как же команда, которая выиграла во всего одном из девяти предшествующих матчей турнира и проиграла во всех играх на разогреве, вдруг стала так хороша, что впервые со времен распада Советского Союза вышла в плей-офф - да еще с одной игрой в запасе?" - интересуется журналист.

Вероятно, дело в том, что российские игроки набегали 73 мили (117,5 км) - больше, чем все остальные команды, отмечает автор. Так, Александр Головин пробежал 7,9 мили (12,7 км), а как Криштиану Роналду - всего 5,4 мили (8 км).

"Есть множество возможных причин того, что они так далеко и быстро бегают. Они на родине, и у них выделяется больше адреналина, чем в другой ситуации. По крайней мере, страна ожидает от своих игроков полной отдачи. Кроме того, они могут пытаться компенсировать то, что их считают уступающими другим командам с точки зрения техники, - говорится в статье. - Какова бы ни была причина, Россия упивается замечательным изменением своей судьбы, наступившим в период, когда эту страну еще обвиняют в том, что она обманом прокладывает себе путь к спортивной славе".

Рамсби напоминает, что в прошлом году вся команда, участвовавшая в ЧМ-2014 от России, оказалась под следствием по подозрению в использовании допинга, но в прошлом месяце это дело было частично закрыто ФИФА за "недостатком улик". Через неделю после этого разоблачитель российской допинговой системы Родченков сообщил, что один из участников российской команды нынешнего чемпионата знаком ему по допинговой программе.