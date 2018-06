21 июня 2018 г. Дебора Хейнз, Фрэнсис Эллиотт, Майкл Эванс, Люси Фишер и Риз Блейкли | The Times Трамп и Путин планируют переговоры во время поездки Трампа в Европу "Дональд Трамп и Владимир Путин готовятся встретиться во время визита президента США в Европу в июле; этот шаг вызывает тревогу в правительственных кругах Великобритании", - сообщает The Times. Перспектива этой встречи усиливает опасения, что Трамп недостаточно печется о НАТО и что его общение с Путиным может повлиять на визит в Британию, пишут журналисты Дебора Хейнз, Фрэнсис Эллиотт, Майкл Эванс, Люси Фишер и Риз Блейкли. Тем временем премьер-министр Великобритании Мэй опровергла утверждения, что при встрече с британским министром обороны во вторник якобы усомнилась в месте Британии среди ведущих военных держав. Газета пишет: "Высокопоставленные источники из британского правительства сообщили нашему изданию, что американские официальные лица стараются выбрать дату для американо-российских переговоров либо перед саммитом НАТО, либо после завершения визита Трампа в Великобританию, который состоится непосредственно после саммита. Вероятное место встречи - Вена, поскольку там находится штаб-квартира ОБСЕ". "Перспектива встречи Трампа с Путиным ужасает британских официальных лиц", - пишет издание. "Неясно, когда будет эта встреча - до или после [саммита] НАТО и визита в Великобританию. После - это для нас явно лучше, - сказал неназванный источник в британских правительственных кругах. - Значит, добавится динамичности на неделе, которая и так будет колоритной". "Один высокопоставленный источник в кругах западной дипломатии сказал, что встреча Трампа с Путиным перед саммитом НАТО вызвала бы "смятение и тревогу", добавив: "Это был бы крайне негативный шаг". "Все взволнованы происходящим и боятся за будущее альянса (НАТО. - Прим. ред.)", - сказал источник в британских правительственных кругах. "Источник в Белом доме сообщил нашей газете, что никаких объявлений насчет некой американо-российской встречи не планируется. Однако один отставной командующий вооруженных сил США сказал, что переговоры "подготавливаются", но дата и место встречи не подтверждены", - пишет издание. Источник: The Times