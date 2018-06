21 июня 2018 г. Саймон Сараджян, Наби Абдуллаев | The Washington Post Находится ли путинская Россия в упадке? Мы выяснили, как измерить "национальную мощь" "Каково положение России в начале нового шестилетнего президентского срока Владимира Путина?" - задаются вопросом директор проекта "Россия имеет значение" (Russia Matters) Гарвардского университета Саймон Сараджян и вице-директор консалтинговой компании Control Risks (Лондон) Наби Абдуллаев в статье для The Washington Post. В то время как многие ученые утверждают, что путинская Россия переживает падение, другие ставят ее на второе место после США, отмечают авторы. "В нашем новом исследовании мы используем четыре модели измерения национальной мощи. Три из этих моделей показывают, что влияние России возросло с 1999 года, а Запада - уменьшилось", - пишут они. В первой модели авторы подсчитали единственную переменную - соотношение ВВП России и всего мира в плане паритета покупательной силы - в основе своей, покупке стандартного набора товаров. В этом отношении экономика России росла быстрее мировой экономики в целом и пяти западных конкурентов (США, Британии, Франции, Германии и Италии), но отставала от Китая и Индии, сообщают эксперты. Во второй модели Сараджян и Абдуллаев исследовали население, земельный массив, ВВП и военную силу стран. Результаты для России были аналогичны результатам первой модели, и Китай снова оказался более сильным государством, чем США в 2016 году. "Наша третья модель включала в себя население всей страны, городское население, энергопотребление, военные расходы и условно чистую продукцию обрабатывающей промышленности. На сей раз показатели России были лучше, чем пяти ведущих западных экономик, но немного меньше общемировых", - говорится в статье. В рамках четвертой модели были подсчитаны государственные ресурсы - включая территорию, население, экономическую мощь, военную силу и технологическое мастерство - наряду со способностью страны "использовать ресурсы". Здесь рост экономики России превысил рост в пяти западных государствах, Китае и Индии, пишет издание. "Мы считаем, что повышение эффективного управления в первые два президентских срока Путина - и быстрое увеличение военных расходов - объясняют непревзойденный подъем России в этой модели", - делают вывод авторы. Утверждения о неизбежном упадке России кажутся необоснованными, полагают они. Однако рост государственной мощи России, похоже, затухает, отмечают они, ссылаясь на застой в экономике и прекращение демографического роста. "Мы считаем, что упадок России по сравнению с Китаем и ее подъем по сравнению с его западными конкурентами могут объяснить, почему Москва вела себя более покладисто с Пекином и более решительно в противостоянии с Западом", - говорится в статье. "Наши исследования показывают, что период мирового господства США после холодной войны подходит к концу. Мы считаем, что эти результаты свидетельствуют о том, что мир возвращается к эпохе конкуренции великих держав", - заключают авторы. Источник: The Washington Post