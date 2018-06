21 июня 2018 г. Дженет Хук и Натали Эндрюз | The Wall Street Journal В Вашингтоне действительно существует секретный клуб, члены которого руководят Америкой "В Вашингтоне, где люди охотно набивают себе цену и сплетничают, где почти ни один разговор не защищен от огласки, на Капитолийском холме существует один бастион секретности", - пишут журналистки The Wall Street Journal Дженет Хук и Натали Эндрюз. "The Chowder and Marching Club ("Клуб чаудера и маршировки" (англ.), чаудер - блюдо американской кухни. - Прим. ред.) окружен столь плотным покровом тайны, что его члены не желают признавать даже факт его существования", - говорится в статье. "Я даже не знаю, о чем вы говорите", - заявила член Палаты представителей Илеана Рос-Лехтинен. "Когда ей напомнили, что в 2014 году она выложила в Twitter свое фото в поварском колпаке и полосатом фартуке с эмблемой Chowder and Marching - наряде, который надевают на банкеты в клуб, она признала свою оплошность", - пишут авторы. "Вероятно, после этого они меня придушили, - сказала член Конгресса. - Первое правило клуба Chowder: "Мы не говорим о Chowder". "Chowder and Marching Club - объединение бывших и действующих членов Палаты представителей - республиканцев, вступить в него можно только по приглашению, он существует почти 70 лет. Члены клуба встречаются вечером по средам в Капитолии США. Раз в несколько лет члены собираются на банкет, нарядившись в фартуки и смешные колпаки", - сообщают авторы. При конфиденциальных интервью изданию удалось выяснить следующее: заседания проводятся еженедельно в период сессий Палаты представителей, на них выпивают, ужинают, а также беседуют о политике и политических курсах. Происхождение названия клуба неясно. Клуб основали в 1949 году два будущих президента США - Ричард Никсон и Джеральд Форд, в то время - члены Палаты представителей. Отдел истории этого органа утверждает, что клуб возник, когда молодые законодатели сплотились против законопроекта о ветеранской пенсии. У клуба нет конкретной повестки дня. "Не то чтобы из него поступают законы", - сказал анонимный источник. Издание пишет: "Цель клуба - всего лишь предоставить законодателям - и молодым, и зрелым - площадку для встреч, налаживания связей и болтовни. Численность членов - несколько дюжин; ежегодно она наращивается по приглашениям. Законодатели, вне зависимости от идеологии, отбирают горстку новоизбранных членов Палаты представителей, которых, по-видимому, ожидает многообещающая карьера в Конгрессе". "Второе правило клуба: членом Chowder становятся раз и навсегда. Законодателей, которые переходят из Палаты представителей в Сенат или на посты губернаторов (или даже в частный сектор), всегда рады видеть на заседаниях", - пишут авторы. По данным издания, в клубе преобладают "республиканцы-традиционалисты и могущественные лица, в том числе председатели комитетов Палаты представителей и лица из руководства республиканской фракции в Сенате", - говорится в статье. "В Вашингтоне президента Трампа клуб служит убежищем для старой гвардии республиканцев, сказал один его член с большим стажем, местом встреч для политиков, которые питают любовь к политике и государственному управлению, хотя нынче такая любовь не в моде", - сообщает издание. Один законодатель заговорил о клубе в сослагательном наклонении: "Если бы я состоял в Chowder and Marching, то, наверное, это было бы место, куда некоторые могли бы прийти и поговорить о политических событиях в своем штате и округе". Затем он признался: "Мы можем вести откровенный разговор на очень высоком уровне не только о вопросах, над которыми работаешь, но и как бы о фундаментальной политической среде, в которой мы действуем". Источник: The Wall Street Journal