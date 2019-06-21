Посещение сауны дает такую же нагрузку на организм, как и спорт

"Для многих поход в сауну представляет собой настоящий отдых. Но многие недооценивают то, что посещение сауны бросает организму такой же вызов, как и спорт. Это подтверждается исследованием", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Согласно исследованию, проведенному учеными Галле-Виттенбергского университета, давление и частота сердечных сокращений посетителей сауны примерно равняются показателям спортсменов-любителей после умеренной тренировки". К такому выводу эксперты пришли после того, как измерили давление и пульс 19 добровольцев, которые сначала провели 25 минут в сауне, а позднее провели короткую тренировку на велоэргометре.

"Вопреки предположениям, кровяное давление не падает при посещении сауны, по крайней мере не сразу. На самом деле оно сначала растет, а затем значительно падает в фазе покоя - причем ниже показателей, зафиксированных до посещения сауны. В связи с чем людям с низким давлением следует быть внимательными при посещении сауны", - говорится в статье.

Однако тем, кто поддерживает себя в хорошей физической форме, не стоит беспокоиться: "регулярное посещение сауны не только дает нагрузку, аналогичную спорту, но и оказывает положительное долгосрочное воздействие, например, на сердечно-сосудистую систему. Единственное исключение: сауна не поможет в похудении в связи с отсутствием мышечной активности. Хотя организм и теряет вес при потоотделении, это происходит за счет обезвоживания. После посещения сауны водный баланс необходимо восстановить", - пишет издание.