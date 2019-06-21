Пока тысячи солдат гибли, Гитлер жаловался на проблемы с пищеварением

"Пациент жаловался на пищеварение, в очередной раз, - повествует немецкий журнал Focus. - "13 часов, стул был два раза, а именно рыхлой консистенции", написал его врач. Пациент выглядел хорошо, но казался вялым, кровяное давление равнялось 140, пульс - 96".

"На обед была овсяная похлебка на воде, тушеные фрукты, яблоки, таблетка ацидол-пепсина. Как это часто бывало, пациент упрямился, отказался от массажа с французской водкой, но признал положительный эффект клизм с ромашкой. В будущем, по его словам, он хотел ставить их себе самостоятельно", - передает журналист Армин Фурер.

"Врача, который писал заметки о своем пациенте 1 октября 1944 года, звали Теодор Морелль. На людях пациента называли "пациентом А", его настоящее имя было Адольф Гитлер. Осенью того года фюрер находился в Волчьем логове, ставке в Восточной Пруссии, и с унынием наблюдал за тем, что происходило на фронтах Второй мировой войны - за крахом Третьего рейха", - говорится в статье.

"Фашистская Германия была на исходе, Красная армия стояла у границ Восточной Пруссии, американцы были готовы взять Аахен, первый немецкий город. Но у Гитлера было вздутие, а своему зубному врачу Хуго Блашке он не рассказывал о зубных болях, опасаясь болезненного вмешательства". Так последний год жизни Адольфа Гитлера и одновременно последний год существования Великогерманского рейха описывает историк Харальд Занднер в своей книге "Гитлер. Последний год. Хронология апокалипсиса".

"Союзники и Красная армия уже давно неограниченно владели воздушным пространством, центры многих немецких городов лежали в развалинах. (...) Но Гитлера это вовсе не интересовало. Это, по мнению Занднера, было связано также и с тем, что война в воздухе была для Гитлера достаточно абстрактной. Информацию он якобы получал из карт генерального штаба - но войну в воздухе таким образом вряд ли можно было представить", - говорится в статье.

"В Волчьем логове тем временем в центре внимания было здоровье фюрера. Своему личному врачу он жаловался на то, что после внутривенных уколов он постоянно замечает маленькие гнойники. Он также боялся, что из-за таких уголов в его организм могли попасть бактерии", - передает издание.

"В то время как тысячи мужчин уходили из жизни на фронтах, а многочисленные мирные жители гибли от бомбардировок англичан и американцев, человек, на котором лежала ответственность за все это, беспокоился по поводу маленьких красных гнойников на руке. Однако иногда болячки Гитлера приходились ему кстати, - отмечает Фурер. - Когда близилось 9 ноября, годовщина неудавшегося путча 1923 года, он нашел причину не показываться перед публикой. Долгое время этот день праздновался как главный праздник национал-социализма. (...) Но теперь, перед лицом полного поражения, Гитлеру больше нечего было сказать своему народу. И он предпочел молчать - надуманная проблема с голосовыми связками дала ему подходящий повод".

Несмотря на то, что Гитлер заявлял о своем намерении остаться в бункере Волчье логово до конца, вскоре он переехал в Берлин в Фюрербункер, расположенный под рейхсканцелярией. "Здесь он провел последние месяцы в обществе своих самых верных сторонников до тех пор, пока солдаты Красной армии не воевали уже почти над его головой. Затем он покончил жизнь самоубийством", - повествует Фурер.

Происходящий хаос Гитлера не интересовал. "Он даже с одобрением относился к тому, что многие немецкие города были разрушены бомбами союзников - так их можно было отстроить заново и на современный манер", - пишет Focus.