Все больше людей предпочитают путешествия браку

"Приоритеты сегодняшних молодых людей отличаются от приоритетов их родителей. Новое исследование показало: для все большего количества людей карьера и путешествия занимают верхние строчки в их планах на жизнь", - сообщает немецкий журнал Focus.

В опросе, посвященном планированию жизни и проведенном британским туроператором Flash Pack, приняли участие 3 тыс. жителей Великобритании в возрасте от 30 до 50 лет. "Результат: 82% опрошенных хотят получить особенный жизненный опыт, а 77% указали, что приоритет в их жизни - посмотреть мир. Многие респонденты сфокусированы на карьере (72%), развитии уверенности в себе (65%) и преодолении страхов (59%)", - передает издание.

"При этом желание следовать жизненным целям прошлых десятилетий падает среди все большего числа молодых людей. Только 20% 30-50-летних респондентов считают важным брак, приобрести дом хотят только 17%. (...) 50% опрошенных намерены откладывать рождение ребенка, и почти половина респондентов хотели бы отложить на более позднее время и свадьбу, чтобы удовлетворить жажду путешествий. По данным Flash Pack, результаты опроса перекликаются с аналогичным исследованием, проведенным в США. Там также большая часть опрошенных, отвечая на вопрос: "Приключения или дети?" сделала выбор в пользу путешествий", - говорится в статье.

"Следует заметить, что исследование британского туроператора дает несколько однобокую картину. Стоит предполагать, что большая часть участников опроса - клиенты компании и поэтому заинтересованы в путешествиях", - отмечает автор публикации. Тем не менее, как заявляют представители туроператора, за последние три года они зафиксировали значительное увеличение (на 87%) числа клиентов, "отказавшихся от жизненной модели, ранее считавшейся важной для их возрастной категории", передает Focus.