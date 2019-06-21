Путин пытается отвоевать российское общественное мнение

"Командир отделения пожарной части из Калининградской области Станислав Таукачикас зарабатывает 16 тыс. рублей в месяц (228 евро). "На такую зарплату прожить сейчас невозможно. Приходится работать на двух-трех работах", - пояснил этот специалист Владимиру Путину во время "прямой линии" с президентом, огромной ежегодной медийной встречи населения с кремлевским лидером. Последний оспаривает цифры, напоминая, что "в МЧС сложилась ситуация не самая лучшая. Там люди, которые в погонах служат, они получают примерно 43 тыс.рублей" (614 евро), и объясняет, что следует рассуждать в категориях средней заработной платы. В будущем он, однако, допускает, что для МЧС предусмотрено выделение "двумя траншами по полугодию - по четыре миллиарда, восемь миллиардов за год" на выплату зарплат", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Николя Винь.

"Этот короткий обмен мнениями стал первым в четверговой программе, которая длилась 4 часа и 8 минут, он задал тон не совсем спонтанной, но очень популярной ежегодной прямой линии, которую Владимир Путин проводит с 1999 года. Гражданин из провинции жалуется на свою несчастную жизнь и просит заступничества главы государства, - отмечает автор статьи. - Но президент не Бог, его популярность падает, его реформы подвергаются критике, его интерес к внутренним делам страны ослабевает и, как он сам признается телезрительнице, сомневающейся в эффективности реализации его "национальных проектов": "Это не тот случай, когда говорили в советское время, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, а что такое нынешнее поколение советских людей никому не было понятно, а потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпийские игры в 1980-м году. Результаты должны чувствоваться уже сейчас: в этом году, в следующем и так далее. Это должно отражаться и на уровне доходов, заработных платах".

"Тем не менее, на личные жалобы своих сограждан Владимир Путин отвечает на примере макроэкономики, занимает позицию эксперта и жонглирует цифрами", - комментирует Винь. "Жить стало тяжелее. Когда станет легче?" - спрашивает пенсионерка из Подмосковья. В ответ бабушке кремлевский лидер обвиняет "шоки, внешние и внутренние", но уверяет, что в последнее время "доходы населения начинают восстанавливаться". Он делает отступление, рассуждая о банковских кредитах, и объясняет 70-летней пенсионерке: "Что касается заработных плат - рост есть и в номинальном выражении и в реальном выражении. В номинальном выражении это выглядит так: в 2017 году начисленная заработная плата в экономике была 33,2 тысячи, а в этом году уже почти 44 тысячи, по последним данным, 45 тысяч (620 евро) в 2019 году".

"Цель этого шоу - показать людям, что государство о них не забывает. Проблема в том, что существует разрыв между их личным опытом и верой в государство, согласно которой оно много для них делает", - считает политолог Алексей Макаркин. Когда педагогика перестает помогать Владимиру Путину, он ставит под сомнение компетенцию назначенных им губернаторов", - указывает Le Figaro.