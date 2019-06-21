"Однажды я понял, что у людей действительно есть какие-то образы в голове": афантазия, когда воображение слепо

"Около 2% людей не обладают "мысленным взором" и неспособны представить себе животное или лицо близкого человека", - пишет журналистка Le Monde.

"Лаура (имя было изменено) никогда не "считала овец" перед сном. Она никогда даже в буквальном смысле не понимала эту фразу, которая была для нее "дурацкой поговоркой", такой же метафорической, как фраза "дождь льет как из ведра". До того дня, пока она не узнала, что большинство людей действительно могут представить себе овец", - говорится в статье.

"Это было три года назад. На экране компьютера она обнаружила свидетельство Блейка Росса, соучредителя бесплатного программного обеспечения Mozilla Firefox, в котором рассказывалось о том, как выглядит жизнь "человека, лишенного воображения". "Это было поучительно, я была устроена точно так же, как он", - говорит 32-летняя переводчица, "ошеломленная" осознанием того, что у людей вокруг нее есть "кинопроектор в голове", о существовании которого она даже не подозревала. Почему же она не может визуально представить себе рождение своих детей, свой дом, свое последнее место отдыха, пляж или носорога?" - задумывается автор статьи Элеа Помье.

"Я знаю, что это что-то большое, серое, с двумя рогами, - сосредоточенно перечисляет она. - В реальности я бы без проблемузнала носорога, но мой разум его не "видит". Для меня это просто понятие".

"Неспособность сознательно формировать ментальные образы была впервые упомянута в конце XIX века Фрэнсисом Гальтоном, а затем доктором Дезире Бернаром, который сотрудничал с неврологом Жаном-Мартином Шарко в Париже. Тем не менее, пришлось дождаться 2015 года, когда группа британских нейропсихологов придумала название этого расстройства: афантазия, от греческого слова "фантазия", "воображение", - поясняет автор публикации.

"Исследования еще находятся в зачаточном состоянии, но, по оценкам, таким расстройством затронуто 2% населения. Тем не менее, трудно понять, в чем причина отсутствия такого "мысленный взора", - рассуждает Помье.

"Мы знаем только, что мозг первого пациента, которого я изучал [ставшего афантазиком после операции, когда у него случился короткий инсульт], не мог "активировать " зрительные зоны, когда пытался сформировать мысленный образ", - поясняет Адам Земан, соавтор исследования 2015 года.

"Вместе со своей командой с медицинского факультета Университета Эксетера он в настоящее время сравнивает данные о визуализации головного мозга афантазиков (или афантазистов, во французском языке существуют два термина), гиперфантазиков (чьи ментальные образы очень яркие) и людей, наделенных средним воображением. Результаты еще не опубликованы, но исследователь отмечает, что "есть интересные различия".

Однако он уже знает, что афантазики не являются однородной категорией. "Существует по крайней мере два типа афантазии", - говорит исследователь: "Врожденная афантазия, которая, по-видимому, является самой распространенной формой, и приобретенная афантазия в результате повреждения мозга или психологических нарушений".

"Таков случай 33-летнего Жюльена, который помнит, как создавал ментальные образы до подросткового возраста, воображая ролевые игры или читая книги. И не понимает, почему сегодня он не может представить, что он ел на обед или представить место своего будущего отпуска, даже с точным описанием", - отмечает Le Monde.

"У большинства людей использование ментального образа происходит почти постоянно, даже когда мы не обращаем на это внимание", - поясняет Лилиан Мэннинг, профессор нейропсихологии в Страсбургском университете до 2018 года.

"Путешествовать во времени, в прошлом, в будущем, проецировать себя в другое место - все это возможно благодаря воображению и подобно тому, как мы открываем своего рода книжку с картинками, хранящуюся в нашем мозгу", - продолжает она.

"Для афантазиков, которые должны обходиться без образов, последствия различны. "У некоторых очень плохая автобиографическая память, у некоторых нет; некоторым трудно распознать лица, другим нет; некоторые видят сны в картинках, а другие совсем нет ", - подчеркивает доктор Земан, который априори объясняет эти различия сложностью сети задействованных участков мозга", - передает журналистка.

"Визуализация является важной частью воображения для большинства из нас, но среди афантазиков есть много творческих людей в области науки и искусства", - отмечает доктор Земан.

"Патрик не верит, что его афантазия мешает ему воображать и переноситься в другие места. "Мы воспринимаем мир не только глазами, - уверяет этот гипнотерапевт, увлеченный поэзией и фотографией. - Когда я изобретаю то, что я проектирую сам, я задействую все остальные органы чувств, возможно, именно это позволяет мне быть креативным, отличным от других. Я просто кодирую мир с помощью информации, которая не являются визуальной".