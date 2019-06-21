Несмотря на искушение, в целом мы честны

"Вот - наконец - появился серьезный довод надеяться на человека! Почти повсюду в мире люди возвращают владельцу потерянный кошелек, причем тем охотнее, чем больше в нем денег. Такой парадоксальный результат выявило исследование, опубликованное 21 июня в журнале Science", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Флоранс Розье.

"Удивительное исследование, проведенное в Мичиганском университете (США) и в Цюрихе, опровергло довольно нелестные представления о человечестве. Его областью исследования стали 355 городов, разбросанных по 40 странам на всех континентах. Авторы поставили простую цель: оценить гражданскую честность их жителей. Но для этого они придумали довольно дьявольский сценарий", - говорится в статье.

"Помощники исследователей повсюду изображали из себя искусителей. Они передааали только что "найденные" кошельки служащим, которые выступали в роли подопытных кроликов - без их ведома. Способны ли они вернуть потерянный предмет его так называемому владельцу? В общей сложности 17303 якобы потерянных кошелька были вверены заботам обслуживающего персонала в банковских окошках, почтовых отделениях, бюро администратора в отелях, театрах...", - отмечает журналистка.

"Каждый кошелек содержал три визитные карточки (на местном языке), а также список покупок и ключ от квартиры. Но главной переменной величиной здесь являлись деньги, которые либо находились там - либо нет. В одну половину кошельков был помещен средний эквивалент 13,45 долларов США (в местной валюте - сумма, адаптированная к покупательной способности страны); в другой половина кошельков не было денег. Прием состоял в том, что для одной и той же страны все визитные карточки отсылали к одному и тому же адресу. Тогда авторам исследования было достаточно лишь провести учет возвращенных кошельков (проверив в нем наличие денег!)", - поясняет Розье.

"Наши подопытные кролики приготовили ученым огромный сюрприз. "Мы провели это исследование в 40 странах, чтобы выяснить, будут ли люди более нечестными перед лицом финансового искушения. И обнаружили совершенно противоположный результат ", - признаются авторы. Повсюду, за исключением Мексики и Перу, для туго набитых кошельков показатель честности оказался выше", - передает Le Temps

"В мировом масштабе 40% кошельков без денег были возвращены. Но для кошельков с деньгами этот показатель вырос до 51%", - говорится в публикации.

"А что произойдет, если финансовое искушение будет сильнее? В трех странах (США, Великобритания и Польша) авторы исследования сравнили три условия: кошелек без денег, кошелек, где есть 13,45 доллара или 94,15 доллара. Опять же, результат превзошел ожидания: в среднем показатель честности составил 46% для кошельков без денег, 61% для кошельков с меньшей суммой и 72% для кошельков с самой большой суммой!" - указывает Розье.

"Каковы же ментальные побудительные причины столь нелогичной неподкупности? Дело тут не в присутствии камер или свидетелей при передаче кошелька: это ничего не меняет, как подтвердили авторы. Оставались две сопоставимые возможности: истинный альтруизм и страх выглядеть вором. В тех же трех странах авторы исследования сравнили кошельки, содержавшие либо только деньги, либо деньги плюс ключ. Уточним, что ключ имеет ценность для предполагаемого владельца, но он абсолютно бесполезен для подопытного кролика! В результате показатель возвращения кошельков, содержащих ключ, был на 9,2 пункта выше. Так что альтруизм сыграл свою роль!" - комментирует журналистка.

"Но как выявил опросный лист, репутация тоже имела значение. "Психологические факторы, связанные с отвращением к тому, чтобы тебя считали вором, пересилили факторы, связанные с жадностью", - резюмирует соавтор исследования Мишель Андре Марешаль, профессор экономики в Цюрихском университете.

"Это оригинальное и блестящее исследование, - с радостью отмечает Жан Десети, профессор психологии и психиатрии в Чикагском университете. - Его результаты подтверждают идею о том, что мораль является биологической адаптацией, свойственной нашему виду, и что она способствовала его репродуктивному успеху".

"Тем не менее, исследование раскрывает впечатляющие колебания между странами. Так, в Китае измеренный здесь показатель гражданской честности является самым низким (14%). А в Швейцарии он самый высокий (76%)!" - резюмирует Le Temps.