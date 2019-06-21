Путин ответил на щекотливые вопросы

"Российский президент ответил по телевидению на вопросы населения и наметил план реорганизации экономики. Однако для выхода из стагнации необходимо основательное переосмысление", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Штайнер.

Во время "Прямой линии" ощутимым было недовольство населения падением реальных доходов, растущими налогами и повышением пенсионного возраста, отмечает издание. "При этом шеф Кремля смог показать себя в роли решателя проблем, который чувствует, что беспокоит людей", - говорится в статье.

"Он пообещал России экономическое чудо в ближайшие годы. Особое значение президент придает увеличению продолжительности жизни своих граждан, крупным инфраструктурным проектам и технологическому прогрессу. Благодаря такому скачку в развитии Россия должна "занять свое место под солнцем", - передает издание.

"Стране крайне необходимо радикальное лечение. Экономика уже давно топчется на месте. (...) Чтобы действительно сделать шаг вперед, нужны не только деньги, но и переустройство системы, - указывает Штайнер. -Без создания надежных свободных пространств, в которых могли бы развиваться частные лица и предприниматели, а также институтов, которые защищали бы эти свободы, устойчивое развитие невозможно".

"Для Путина гарантировать это далеко не легко. Если бы произвол исчез, а суды стали бы принимать независимые решения, правительство не смогло бы контролировать своих противников и сажать их в тюрьму при необходимости. Путин дал понять, что он невысокого мнения о шагах в этом направлении. Хотя он и потребовал, чтобы к ответственности привлекли тех, кто стоит за подстроенным арестом журналиста Ивана Голунова, в то же время Путин заявил о своем несогласии с послаблением статьи за торговлю наркотиками, которая охотно используется для того, чтобы убирать с пути политических противников или неугодных журналистов. Сигнал понятен: методы подавления населения не меняются в одночасье", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.