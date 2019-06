21 июня 2019 г. Натали Гривняк | The Wall Street Journal Постигая еврейского президента Украины "После того, как Владимир Зеленский выиграл на президентских выборах Украины, получив подавляющее число голосов в апреле этого года, его страна стала единственной, кроме Израиля, где и президент, и премьер-министр - евреи. Это примечательно, учитывая, что евреи на Украине составляют лишь небольшое меньшинство, и международная пресса ухватилась за эту тему. Тем не менее, во время избирательной кампании еврейство Зеленского не играло роли как фактор", - пишет The Wall Street Journal. "За несколько недель до выборов Зеленский заявил автору публикации в The Wall Street Journal, что "тот факт, что я еврей, занимает 20-е место в длинном списке моих черт". Как комик, который иногда высмеивал политиков, которые были открыто религиозны на публике, он не заинтересован в том, чтобы делать веру частью своей политической и национальной идентичности. (...) " "Зеленский родился 41 год назад в семье интеллигентов в украинском городе Кривой Рог. Будущий президент никогда не был религиозным. Вадик Переверзев, друг детства, рассказал автору публикации Натали Гривняк: "мы знали, что он был евреем по национальности, но это не проявлялось в праздниках, в общении или в соблюдении шаббата. Его семья была абсолютно такой же, как и другие". Став взрослым, он остался ориентированным на семью, но "то, что Владимир взял из своей семьи как традицию - это огромную трудовую этику" - а не религиозная идентичность. (...) Жена Зеленского не еврейка, и его дети, как сообщается, были крещены в православной традиции, которой придерживаются около двух третей украинцев", - отмечается в статье. "Зеленский - украинец, - сказал председатель Объединенной еврейской общины Украины Михаил Ткач. - Его учили в семье, где они знали, что они евреи по происхождению. Он понимает, что такое шаббат. Вопрос о том, молится ли он... не самый важный". Ткач встречался с Зеленским и считает его светским, несоблюдающим евреем. "Как только вы становитесь президентом преимущественно православной страны, вы должны уважать законы этой страны. Вы должны уважать традиции этой страны. Таков наш еврейский закон. Поэтому я не сомневаюсь, что Владимир будет уважать православие, христианство в целом и любую другую религию на Украине". "Революция 2014 года на Майдане помогла укрепить украинскую идентичность, которая объединила общество. "На Украине во время Майдана случился феномен слияния еврейских активистов с украинской политической нацией, - указывает Анна Вишнякова, которая консультирует украинский МИД по вопросам ксенофобии и антисемитизма. - Евреи принимали участие в событиях на Майдане и боролись плечом к плечу на Востоке". Это сплотило украинцев вокруг политической, а не этнической идентичности. Через пять лет после революции еврейское происхождение Зеленского редко обсуждалось во время кампании. Обычно она упоминалась только косвенно - например, по слухам, он был близок с украинско-израильским олигархом Игорем Коломойским", - передает The Wall Street Journal. "После его избрания некоторые представители еврейской общины беспокоились, что если новый президент потерпит неудачу, козлами отпущения станут евреи страны, - говорится в статье. - Несмотря на сложную историю, сегодня Украина может быть одной из наименее антисемитских стран в Центральной или Восточной Европе. Опрос, проведенный Pew в 2018 году, показал, что только 5% украинцев "заявляют, что не принимают евреев в качестве сограждан". Это только около трети числа ответивших так же в России и самый низкий показатель в регионе". "Зеленский сейчас, в основном, сосредоточен на создании новой политической идентичности. (...) "Современная Украина - толерантная и инклюзивная нация, которая оставила проблемы религии и этнической принадлежности далеко позади", - считает политолог Константин Батозский. (...) Избиратели думают об укреплении правопорядка, улучшении экономики и защите территориальной целостности Украины. Если Зеленский сможет обеспечить достижение результатов по этим проблемам - и покажет, что он - украинский патриот, которого более всего интересует построение украинского единства - вопросы о его происхождении и вере иссякнут", - резюмирует автор публикации. Источник: The Wall Street Journal