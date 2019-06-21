Собственная версия Владимира Путина

"Три россиянина и один украинец якобы сбили самолет рейса MH17 над Украиной. Российский президент отрицает всякую ответственностью. Делать это становится все тяжелее", - пишет немецкое издание Die Zeit.

В среду международная следственная группа JIT назвала имена подозреваемых, причастных к крушению самолета рейса MH17 в 2014 году. Игорь Гиркин, известный тогда под псевдонимом Стрелков, весной и летом 2014 года руководил вооруженными силами пророссийских сепаратистов в Донецке. Сергей Дубинский летом 2014 года руководил разведкой донецких повстанцев, а также, по данным следователей JIT, служил на тот момент в ГРУ. Два других подозреваемых, россиянин Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко, как сообщается, работали на спецслужбу сепаратистов, передает журналистка Юлия Смирнова.

Россия, в свою очередь, говорит о политической мотивированности обвинений. "У нас есть своя версия, мы ее представили, к сожалению, нас никто слушать не хочет", - заявил президент Владимир Путин.

"Однако чем дольше длится расследование, тем тяжелее становится для России убедительно оспаривать ответственность за крушение самолета, - отмечает автор статьи. - В среду в Нидерландах были представлены новые доказательство того, что летом 2014 года подразделение российской противовоздушной обороны поддерживало сепаратистов. Это фотографии и сообщения российских солдат из соцсетей, а также записи телефонных переговоров сепаратистов".

Одна из них особенно щекотлива для российского руководства. На записи тогдашний "премьер-министр" ДНР Александр Бородай говорит с Владиславом Сурковым, сотрудником президентской администрации, который обещает оказать военную помощь. "Бородай, который сейчас живет в Москве, в ответ на запрос назвал эти переговоры "фальсификацией". "Я неоднократно разговаривал с Сурковым, но только о гуманитарной помощи и политических вопросах", - говорит он.

"Работа следователей продолжается, и, возможно, в будущем будет раскрыто еще больше информации о российском участии. Но пока этого не произойдет, Россия может не бояться серьезных политических последствий", - говорится в статье. "Так как сейчас меняется руководство Еврокомиссии, в ближайшее время будет тяжело вернуться к вопросу санкций", - говорит российский внешнеполитический эксперт Андрей Кортунов.

Независимые российские СМИ, в свою очередь, считают доказательства следователей убедительными. Так, журналист Павел Каныгин лишь несколько дней назад опубликовал новые доказательства того, что незадолго до крушения Boeing российские подразделения ПВО были переброшены к украинской границе.

"Поиск правды в этом деле Москва воспринимает как политический процесс, как атаку на себя", - поясняет Каныгин."По его словам, маловероятно, что виновные предстанут перед судом, пока решения принимает сегодняшнее российское руководство. Тем не менее, он верит в справедливость и не исключает, что политическая ситуация в России изменится. Тогда, по его мнению, может случиться и так, что Россия признает вину, - передает Die Zeit. - "Время работает на правду и против тех, кто пытается ее скрыть", - говорит он".