21 июня 2021 г. Стефан Фукар | Le Monde "Были ли авторитетные научные журналы "полезными идиотами" Пекина в вопросе о происхождении пандемии Covid-19?" "Были ли авторитетные научные журналы "полезными идиотами" Пекина в вопросе о происхождении пандемии Covid-19?" "Возвращение к гипотезе лабораторной утечки как источника пандемии иллюстрирует необычайную силу Nature, Science и других авторитетных журналов", - анализирует журналист Le Monde Стефан Фукар. (...) "Хотя гипотеза о лабораторной аварии как источнике пандемии Covid-19 в последние месяцы в значительной степени покинула общественное пространство, теперь она набирае силу, утяжеленная такой легитимностью, какой она до сих пор она не обладала", - говорится в статье. "(...) Гипотеза "естественного зоонозного перехода", представленная как фактическая достоверность и научный консенсус на протяжении более года, теперь сведена к простой гипотезе, которая, пусть и является доминирующей, но нуждается в подтверждении", - указывает автор публикации. "Что же произошло? - рассуждает Фукар. - Формально сегодня не существует большего числа доказательств в пользу гипотезы лабораторной утечки, чем год назад. Поводом для разворота послужило письмо на двух листах, подписанное 18 исследователями и опубликованное 13 мая в журнале Science. По сути, авторы говорят следующее: "Мы должны серьезно относиться ко всем гипотезам как о естественном зоонозном переходе, так и о лабораторной утечке до тех пор, пока у нас не будет достаточно данных". "Есть основания задуматься: почему потребовалось 18 месяцев, чтобы подобная прописная истина была опубликована в научной литературе? Этот случай иллюстрирует необычайную силу авторитетных научных журналов Nature, Science, The Lancet и некоторых других. Их сила состоит в создании научных дебатов, которые затем охватывают общество, в оживлении диспутов по одним вопросам, но также и о закрытии дверей для обсуждения по другим", - продолжает он. (...) "Журналист Ян Биррелл убедительно изложил это в онлайн-журнале UnHerd, задаваясь вопросом о том, не стали ли авторитетные научные журналы "полезными идиотами" Пекина. Бывший заместитель главного редактора The Independent отмечает, что крупные научные журналы продвигают такой нарратив, который последовательно дает преимущество сторонникам гипотезы о передаче коронавируса от животных к человеку. Причем без веских доказательств того, что такое событие действительно произошло", - пишет Le Monde. "(...) Асимметрия порой бросается в глаза. 19 февраля 2020 года журнал The Lancet опубликовал короткое письмо 27 ученых, в которых утверждалось, что естественное происхождение нового коронавируса доказано и что любое упоминание о возможной лабораторной аварии может считаться лишь результатом теории заговора", - говорится далее. (...) "Очевидно, что крупные научные издатели не сговаривались задушить дебаты. Они просто оказались склонны к предвзятости, распространенной в научном мире, которую историки науки Кейнин Брайсс (Альбертский университет, Канада) и Наоми Орескес (Гарвардский университет, США) и их коллеги хорошо описали в исследовании 2013 года: "Фундаментальные и существенные ценности научной рациональности способствуют непроизвольному предубеждению [ученых] против драматических результатов" - в смысле всего, что может нарушить социальное политическое или экономическое равновесие", - отмечает автор публикации. "В данном случае лабораторная авария, очевидно, более "драматична", чем естественное зоонозное событие. И тем более она драматична для ученых, ведь тогда само научное сообщество подвергнется расспросам по поводу его деятельности и его социальной ответственности", - комментирует Фукар. "Но на таких непреднамеренных предубеждениях проблема не заканчивается. Раскрытые благодаря законам США о прозрачности документы показали, что короткое письмо, опубликованное The Lancet в феврале 2020 года, составил не тот исследователь, который был обозначен как первый автор текста, а соавтор, Питер Дашак, президент неправительственной организации EcoHealth Alliance, финансирующей работу с коронавирусами летучих мышей в Уханьском институте вирусологии", - отмечается далее. (...) "И это еще не все. В циркуляре правительства Китая, опубликованном Associated Press, говорится, что все проводимые в Китае научные исследования по поводу Covid-19 должны подвергаться политическому контролю, прежде чем они будут обнародованы или переданы в журнал для публикации. В циркуляре добавлено, что любое нарушение этих новых правил, действующих с февраля 2020 года, будет "строго наказываться", - указывает Le Monde. "Перед публикацией исследований заботятся ли журналы о том, чтобы попросить ученых сообщать о любых формах вмешательства в их исследования? Участвовали ли какие-либо финансирующие организации или компании в разработке протокола? Они редактировали или изменяли рукопись? Принимали ли они решение о публикации результатов? Не задавая таких вопросов об исследованиях по Covid-19, совершенных в китайских лабораториях, научные издатели участвуют в нормализации китайского режима. И тогда мы снова мы возвращаемся к неприятному вопросу, заданному Яном Бирреллом", - резюмирует Стефан Фукар. Источник: Le Monde