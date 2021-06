21 июня 2021 г. Маккензи Доусон | New York Post Ветераны ЦРУ рассказывают, как они использовали шпионские методы для воспитания своих детей "Когда Кристина Хиллсберг работала политическим аналитиком в ЦРУ, то познакомилась со своим будущим мужем Райаном, оперативным сотрудником. Эти двое начали общаться в системе обмена мгновенными сообщениями ЦРУ. Райан любил приключения и имел подготовку в областях агентурно-оперативной разведки, оружия, техник организации побега и уклонения от преследования, в то время как Кристина называет себя "соблюдающей правила и избегающей риска, насколько это вообще возможно", - пишет New York Post. "Они полюбили друг друга. Тот факт, что Райан был разведенным отцом с тремя детьми (9, 8 и 6 лет), не оказалось сдерживающим фактором. В действительности, чем больше времени Кристина проводила с ним и детьми, тем больше она подмечала кое-что интересное в его методах воспитания. "Я была очарована тем, каким папой он был, с первой минуты, как увидела, как они взаимодействуют, - говорит Хиллсберг. - Это резко отличалось от чрезмерной родительской опеки, которая так распространена". "Позже она поняла, что он применял методы ЦРУ", - говорится в статье. "Во время посещения кукурузного лабиринта (когда на поле кукуруза рассаживается так, чтобы создать лабиринт, который посещают туристы - Прим. ред.), он позволял детям убегать вперед; а если они забегали слишком далеко, он свистел, как птица, и они возвращались. Когда они приходили в сувенирный магазин, он позволял им делать собственные покупки, чтобы они могли посчитать сдачу и принять разумные решения о покупках в рамках той небольшой суммы, что он им давал. В общем, пишет Кристина, "он чувствовал себя непринужденно и всегда держал все под контролем, хотя иногда и издалека". В конце концов, они поженились и у них родилось двое собственных детей, и их семья стала счастливой смесью "больших" и "малышей", - пишет газета. "В своей книге "Лицензия на родительство: как моя шпионская карьера помогла мне вырастить находчивых и амодостаточных детей" (License to Parent: How My Career As a Spy Helped Me Raise Resourceful, Self-Sufficient Kids), вышедшей в издательстве GP Putnams Sons, Кристина и Райан, которые теперь оба работают в частном секторе, описывают методы ЦРУ, которыми они владеют и которые помогли стать им лучшими родителями. Кристина черпает идеи в навыках межличностного общения, письма и анализа, в то время как Райан больше сосредотачивается на слежении за обстановкой - так, одна из любимых тем во время семейной поездки на машине - это обсуждение того, что делать, если их будет преследовать автомобиль", - рассказывает New York Post. "Мы готовим наших детей к экстремальным ситуациям, но не из страха, а с пониманием того, что это маловероятно, но если такая ситуация возникнет, они смогут с ней справиться. Когда мы говорим с ними об этом, как если бы это было нормальным явлением, это становится развлечением, как, например, сесть с двухлетним ребенком и вместе собрать его сумку для приключений [сумка со всем необходимым, которую держат под рукой на случай чрезвычайных ситуаций]. Есть способ подготовиться разумным образом ", - указывают они. Источник: New York Post