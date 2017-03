21 марта 2017 г. Майкл Уэйсс | The Daily Beast Джеймс Коми ставит Трампа в трудное положение, подтверждая расследование его связей с Россией "Не прошло и четырех месяцев 2017 года, как директор американского агентства по внутренней разведке уже дал понять, что он руководит расследованием того, "координировал" ли действующий американский президент свои действия с российским правительством с целью повлиять на американские выборы", - сообщает Майкл Уэйсс в The Daily Beast. "Как и при любом расследовании контрразведки, в ходе данного расследования будет также рассмотрено, совершались ли какие-либо преступления", - сказал Джеймс Коми, "открывая, что он воспринимает всерьез возможность, что Дональд Трамп, его политические советники или и тот и другие помогли и оказали содействие враждебной иностранной державе". "Это не означает мимолетное столкновение (или 12 столкновений) с российским послом Сергеем Кисляком. Это не означает поездку в Москву, чтобы обругать американскую внешнюю политику и антироссийские санкции. И это не означает даже работу на пропутинских политических лидеров в Европе. Это означает сознательно взаимодействовать с агентами российского правительства, чтобы шпионить в их интересах, помогать им красть корреспонденцию других американцев или скармливать им американские засекреченные тайны. Бывший оперативник MI6 Кристофер Стил предположил, что все вышесказанное упоминалось как определенные возможности в его досье, которое Коми счел достойным освещения на секретных консультациях для президента Обамы и тогдашнего избранного президента Дональда Трампа", - говорится в статье. "Однако в этом сюрреальном кошмаре есть явное светлое пятно, - признает автор. - (...) Даже в мягких авторитарных государствах полицейские, пытающиеся раскопать преступления или коррупцию их собственных правительств, попадают в могилу или в тюрьму. В Америке они попадают на телевидение". Источник: The Daily Beast