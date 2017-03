21 марта 2017 г. Франческа Чемберс | Daily Mail Друг Трампа Роджер Стоун говорит, что заявления о его сговоре с русскими - "выдумка штаба Клинтон" Стоун просит парламентариев выслушать его показания "Роджер Стоун говорит, что заявления о его сговоре с русскими перед президентскими выборами в США - "выдумка штаба Клинтон" и "заговор", и он счастлив сказать это под присягой", - передает Франческа Чемберс в Daily Mail. "Я рад возможности встретиться лицом к лицу со своими обвинителями", - сказал изданию "республиканский стратег", "когда его имя всплыло на слушаниях комитета Палаты представителей по разведке", говорится в статье. "Представитель-демократ Адам Шифф заставил директора ФБР Джеймса Коми сказать депутатам, что он знает о контакте Стоуна с русскими и как друг Дональда Трампа узнал, что председатель штаба Хиллари Клинтон стал жертвой взлома, - сообщает журналистка. - Коми отказался дать комментарий, и его молчание позволило предположить, что Стоун под следствием по поводу координации". "Стоун резко раскритиковал Коми во время телефонного разговора в понедельник вечером за применение тактик в маккартистском стиле и обвинил депутатов-демократов в "метании грязи" и "охоте за красными", - говорится в статье. - Общепризнанно, что у него был разговор в интернете с Guccifer 2.0. Однако это произошло до того, как этого хакера (или хакерский коллектив) разоблачили как передний край российской разведки". "Мои действия невинны, - заявил Стоун в понедельник. - Они не составляют сговора". "Стоун почти уверен в том, что его прослушивало федеральное правительство, так как надзор - единственное возможное объяснение, почему всплыли его имя и частные переговоры, - говорится в статье. - The New York Times назвала Стоуна соратником Трампа, который находится под следствием в связи с российским вмешательством в выборы 2016 года, в статье от 19 января. На прошлой неделе беседы Стоуна с Guccifer 2.0 были разоблачены сайтом The Smoking Gun". "Мои гражданские права нарушены. Мое право на неприкосновенность частной жизни нарушено, - сказал Стоун Daily Mail, отдельно упомянув статью в The New York Times. - (...) Я не совершал никаких преступлений, но спецслужбы совершили преступления, чтобы запятнать мое имя". Источник: Daily Mail