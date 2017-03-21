Экс-министр иностранных дел ФРГ: "Велик соблазн нанести ответный удар"

С 1992 по 1998 год Клаус Кинкель занимал пост министра иностранных дел в правительстве Гельмута Коля. В интервью Focus он говорит о том, что никогда еще не видел, чтобы политик вел себя так, как позволяет себе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Велик соблазн нанести ответный удар", а не придерживаться дипломатически сдержанной позиции. "Однако с учетом всех обстоятельств, скорее всего, было бы верным действовать так, как это делают канцлер и глава внешнеполитического ведомства Германии. Оба политика четко дали понять, что считают неприемлемыми сравнения с национал-социализмом и другие обвинения. При этом вполне объяснимо, что они хотят избежать ситуации, при которой важные для Германии, Европы и НАТО отношения с Турцией было бы невозможно вернуть в конструктивное русло после референдума в апреле. Нам потребуется терпение и снисходительность, хотим мы этого или нет", - считает экс-министр.

"Важное значение имеет для нас и миграционное соглашение с Анкарой, - продолжает Кинкель. - Это оказывает определенное влияние на позицию канцлера и главы МИД. Нужно понимать: да, мы, к сожалению, в каком-то смысле находимся в зависимости".

"Сегодня во внешней политике Германия имеет дело с тремя непростыми партнерами: Путиным, Трампом и Эрдоганом. Нельзя проглатывать все подряд - вопрос только в том, как долго можно придерживаться дипломатической линии поведения. Если Эрдоган продолжит курс на конфронтацию вплоть до референдума 16 апреля, возможно, следует подумать над сменой реакции. Тогда будет уместно сказать такому поведению однозначное "нет", - считает Клаус Кинкель.

"То, как Эрдоган превращает свою страну из демократии в автократию, практически в диктатуру, не годится для того, чтобы способствовать членству страны в ЕС. Я сомневаюсь в том, что переговоры о вступлении Турции в ЕС при таких условиях вообще могут быть доведены до конца", - говорит министр, который всегда выступал за сближение с Анкарой, считая ее "мостом к исламскому миру и важным партнером по НАТО".

"Эрдогану нужен ЕС. Тот экономический рост, благодаря которому он пользуется популярностью в стране, стал возможен, прежде всего, из-за тесного сотрудничества с ЕС. Если отношения действительно будут развиваться по неблагоприятному сценарию, это станет проблемой для обеих сторон, но для Турции больше, чем для Германии или ЕС".

"Если после референдума в Турции будет введена смертная казнь, это станет концом", - уверен экс-глава МИД Германии.