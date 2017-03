21 марта 2017 г. Энн Гаррелс | The Guardian В тысяче миль от Москвы: как Путин выковал свой "становой хребет России" The Guardian начинает публиковать цикл статей под названием "Парадокс Путина: каким образом лидер, которому не доверяют на Западе, остается столь популярным в своей стране?". Первую статью написала журналистка Энн Гаррелс. Она сообщает, что более 20 лет ездила в Челябинскую область, стараясь разобраться в негативных политических последствиях распада СССР. Она бывала там с 1993 по 2015 год и продолжает поддерживать контакты по "Скайпу". В 90-х Челябинская область внезапно впала в зависимость от свободного рынка, о котором ничего не знала. "НКО, которые финансировались Западом, начинали прокладывать себе дорогу, поощряя правозащитные, экологические и социальные программы. Но по большей части люди чувствовали себя потерянными", - пишет автор. Люди теряли работу, поскольку коррумпированные руководители заводов и чиновники в сговоре с бывшими госслужащими разворовывали предприятия во имя приватизации. "И все это делалось с благословения правительства Ельцина, которое поддерживал Запад. Когда я сказала, что это россияне воруют, один инженер ответил: "Вы [Запад] этому нас научили, а мы хорошие ученики", - пишет журналистка. Из-за безработицы распадались браки. "Детей отдавали на усыновление иностранцам, что со временем сделалось позором нации. В 1996 году регион проголосовал за возвращение коммунистов к власти. Борис Ельцин при поддержке США "выкрал обратно" результаты выборов и сумел временно привести к власти своих чиновников", - говорится в статье. "Я наблюдала, как жители Челябинска начали искать идентичность - российскую идентичность, которой они могли бы гордиться. Неожиданный приход Владимира Путина к власти в 2000 году стал для многих "подарком небес", - пишет автор. В отличие от Ельцина, то был трезвый моложавый лидер. "Он сумел разгромить, пусть даже жестоко, чеченское инсургентское движение, что стало первым шагом к возрождению доверия к армии и спецслужбам", - говорится в статье. "Разгул преступности удалось взять под контроль. Благодаря резкому повышению цен на нефть, газ и сырье Путин смог увеличить социальные пособия. Кредиты и ипотека внезапно стали доступными. Появился средний класс скромного масштаба", - говорится в статье. "Коррупция продолжалась и, собственно, стала еще хуже, но был определенный компромисс. Жители Челябинска ожесточенно ворчали, но начинали наслаждаться своей покупательной способностью", - пишет автор. "Все это породило крепнущее чувство, что Россия вновь может возродиться, а также, вопреки тяге ко всему западному, растущую обиду на Запад", - говорится в статье. Когда НАТО расширилось до границ России, а США, как представлялось, не считались с озабоченностью России, Путин блестяще сыграл на застарелых ранах, заговорив о возрождении национальной идентичности и гордости. "Путин, при всех его недостатках, воспринимался в основном как спаситель", - пишет автор. Оппозицию было легко ослабить, добавляет она. "Люди больше узнавали о грешках других стран, в том числе Соединенных Штатов, и обижались на критику извне. Я указала одному своему другу на крепнущее полицейское государство Путина и его предполагаемую коррупцию, а он ответил: "Во время пожара не спрашивают, что за человек пожарный". Точка", - пишет журналистка. Путин играет ловко - сохраняет определенную открытость интернета, которая устраивает большинство пользователей. Правозащитников в основном принудили к молчанию, но публичных акций протеста не было. "Локальные акции протеста против роста тарифов ЖКХ разрешены, но эти проблемы не восстановили большинство против Путина. Большинство все еще верит обещанию, что, поскольку Запад пытается изолировать Россию, страна должна быть самодостаточной и, хотя сейчас тяжело, в долгосрочном периоде станет лучше", - замечает автор. Те же, кому не нравится происходящее в Россию, вольны уехать за границу, отмечает автор. По мнению автора, шанс на реорганизацию "структур холодной войны" вроде НАТО давно упущен. "Теперь возрожденная, непокорная Россия считает, что окружена врагами, а сама теперь тоже воспринимается, как враг (если и не Трампом, то многими на Капитолийском холме)", - говорится в статье. Много лет назад обиженные россияне стали восклицать: "Вернем России былое величие". Теперь нечто похожее говорят запутавшиеся американцы. "Это наполняет понятие "трагедия" наглядным содержанием", - заключает автор. Источник: The Guardian