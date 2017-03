21 марта 2017 г. Люк Хардинг, Ник Хопкинс | The Guardian Россию обвиняют в сопротивлении расследованиям отмывания денег в Великобритании "Великобритании не удается остановить проникновение в нее огромных количеств потенциально криминальных денег, потому что следователям мешают российские власти. Об этом заявил глава отдела по борьбе с отмыванием денег Национального агентства по борьбе с преступностью", - передают Люк Хардинг и Ник Хопкинс в The Guardian. В интервью The Guardian Дэвид Литтл сказал: "Количество российских денег, проникающих в Великобританию, вызывает беспокойство. Во-первых, из-за их количества. Во-вторых, из-за того, что мы не знаем, откуда они пришли. [Российская сторона] не сотрудничает с нами в достаточной степени, чтобы мы могли это установить. Они не говорят нам, не являются ли эти деньги доходами от преступлений". "Литтл, возглавляющий отдел разведданных по отмыванию денег и коррупции, сказал, что его команда обменивается информацией с финансовым управлением Следственного комитета РФ, - говорится в статье. - Однако он намекнул, что холодные дипломатические отношения между Великобританией и Москвой, а также туманная внутренняя политика самой России делают невозможным использование полученной информации для дальнейших расследований". Он сослался на "более широкие отношения с Россией" и добавил, что "в целом, [британско-российские отношения] очень сложны". "В понедельник в The Guardian сообщалось, что полиция Восточной Европы расследует вывод из России как минимум 20 млрд долларов за четыре года с 2010 года, - говорится в статье. - Следователи обнаружили схему отмывания денег под названием Global Laundromat ("Всемирная прачечная"), управляемую российскими преступниками со связями в правительстве и бывшем КГБ. Документы, увиденные [редакцией] The Guardian, показывают, что зарегистрированные в Великобритании фирмы играют видную роль в системе отмывания денег - и что коммерческие банки Великобритании получили 740 млн долларов от этих операций, не отклонив ни одного платежа". "Банковские документы были получены Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP - Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности) и "Новой газетой" из источников, пожелавших остаться анонимными. OCCRP поделился данными с The Guardian и медиа-партнерами в 32 странах, - сообщают авторы. - В документах имеются подробности о примерно 70 тыс. банковских транзакций, в том числе 1920 проведенных в Великобритании и 373 - в США. Предположительно, эти данные - часть улик, собранных в ходе возглавляемого полицией Молдавии и Латвии расследования отмывания денег, длящегося три года". Источник: The Guardian