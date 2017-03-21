"Глобальный ландромат": британские банки имели дело с колоссальными суммами "отмываемых" российских денег

"The Guardian может сообщить, что крупные британские банки провели процессинг почти 740 млн долларов, поступивших от гигантской операции по отмыванию денег, которую осуществляли российские преступники, имевшие связи с российским правительством и КГБ (так в оригинале. - Прим. ред.)", - пишут журналисты Люк Гардинг, Ник Хопкинс и Кейлен Барр.

"К 17 банкам, которые базируются в Великобритании или имеют здесь отделения (в том числе к HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts), возникли вопросы: что они знали об этой международной схеме и почему не отказывались принимать подозрительные денежные переводы?" - говорится в статье.

"Документы, с которыми ознакомилась The Guardian, демонстрируют, что за четырехлетний период между 2010 и 2014 годом из России было выведено, как представляется, не менее 20 млрд долларов. Сыщики полагают, что подлинный объем может составить 80 млрд долларов", - пишут авторы.

"Следователи все еще пытаются идентифицировать некоторых из богатых и имеющих политическое влияние россиян, стоявших за этой операцией, которая известна под названием "Глобальный ландромат". По их оценкам, к делу была причастна группа примерно из 500 человек. Среди этих лиц есть олигархи, московские банкиры и фигуры, работавшие на ФСБ (разведслужбу, которая стала преемницей КГБ) или связанные с ней", - пишет издание.

"Игорь Путин, кузен российского президента Владимира, входил в совет директоров московского банка, где имелись счета, использованные в мошеннических схемах", - утверждает издание.

По мнению издания, заметную роль в сети отмывания денег сыграли компании, зарегистрированные в Великобритании. Истинные владельцы большинства этих компаний засекречены, так как законы об офшорах гарантируют анонимность.

"Банковские документы "Глобального ландромата" были получены Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и "Новой газетой" от источников, пожелавших остаться анонимными. OCCRP поделился данными с The Guardian и медийными партнерами в 32 странах. В документах содержатся подробности примерно 70 тыс. банковских транзакций, в том числе 1920, прошедших через британские банки, и 373, прошедших через банки США", - передают журналисты.

Как представляется, эта информация - часть доказательств, собранных при расследовании, которое проводится под руководством полиции Латвии и Молдавии, говорится в статье.

По словам авторов, правоохранительные органы потрясены масштабом операции. "Документы демонстрируют, что британские банки и иностранные банки с офисами в Лондоне провели процессинг транзакций, предположительно касавшихся криминальных денег из Москвы, на общую сумму 738,1 млн долларов", - пишет издание.

По документам также можно видеть, что россияне покупали в Лондоне бриллианты, меха и люстры. "Один богатый россиянин также воспользовался схемой для оплаты обучения своего сына в престижной школе Миллфилд в Сомерсете", - говорится в статье.

Авторы напоминают, что впервые об этой истории сообщил OCCRP и первоначально назвал ее "Российский ландромат".

"В типичном случае две фирмы имитировали выдачу денежных займов друг другу, а российские компании выступали поручителями возврата этих сумм. Затем одна из фирм объявляла "дефолт" по займу. Судьи удостоверяли подлинность "долга", что позволяло российским компаниям направлять деньги на счет в Молдавии. Оттуда деньги шли в Латвию - страну ЕС", - говорится в статье.

"В схеме участвовали счета, открытые в 19 российских банках. В 2014 году сообщалось, что одним из этих финансовых учреждений был "Русский земельный банк" (РЗБ). В то время членом совета директоров банка был Игорь Путин", - пишут авторы.

Игорь Путин воздержался от комментариев, сообщают журналисты. В письме, написанном в 2014 году, он утверждал: "Мой личный опыт, приобретенный в последние годы, доказывает истинность утверждения, что российскую банковскую систему следует радикально реформировать и очистить от проблемных банков, возглавляемых лицами с сомнительной репутацией".

В Молдавии причастность местных банков к скандалу с выводом денег спровоцировала политический кризис. "Афера также повлекла за собой ссору с Москвой", - пишут авторы.

"Молдавские официальные лица заявили, что ФСБ (которой Владимир Путин руководил до того, как стал премьер-министром и президентом) истратила часть денег "Ландромата" на продвижение интересов российского государства", - говорится в статье.

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