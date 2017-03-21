Российские хакеры сами были удивлены непредвиденным результатом кибератак на выборы в США, полагают аналитики

"Российские кибератаки, которые были направлены против прошлогодних президентских выборов в США, имели целью как не допустить Хиллари Клинтон в Белый дом, так и доказать миру, что Кремль способен преуспеть в подобном подвиге, заявил в понедельник ведущий российский эксперт по кибербезопасности", - пишут Энн Симмонс и Мансур Мировалев, корреспонденты The Los Ageles Times.

"Российские хакеры намеренно пытались ослабить позиции Хиллари Клинтон, - отметил в беседе с изданием Андрей Солдатов, "автор книги, вышедшей в 2015 году, о кибервойнах Кремля против его критиков". - Ее воспринимали как врага России номер один, человека, который вдохновил протесты в Москве [против президента Владимира Путина] и который нанесет больше всего вреда России".

"Однако, возможно, Москва недооценила негативные последствия своего вмешательства, которое на настоящий момент привело к отставке высокопоставленного чиновника США и расследованиям в Конгрессе и заставило обе партии занять оборонительную позицию в плане потребности защитить безупречность американской демократии", - пишут авторы, ссылаясь на ведущих экспертов по России.

"Непредвиденные результаты были очень мощными, - прокомментировал в беседе с изданием Уильям Кортни из исследовательского центра RAND Corporation (Калифорния) в тот момент, когда Комитет по разведке Палаты представителей начал слушания касательно неподтвержденных обвинений России в хакерских атаках на президентскую кампанию 2016 года. "Эта история раздулась больше, чем русские ожидали", - сказал Кортни, бывший посол США в Грузии, ранее занимавший пост специального помощника президента по России, Украине и Евразии.

Говоря о российском вмешательстве в президентскую кампанию, о котором говорится как о факте в рассекреченной информации разведки, опубликованной в январе, Кортни сказал: "То, что они были готовы совершить это открыто, заставляет думать, что Путин пытается сделать предупредительный выстрел в политическом смысле, показывая, что у России есть потенциал заставить американцев сомневаться в непоколебимости безупречности выборов и пошатнуть их уверенность в честности демократического процесса".

"И хотя Россию могли застать врасплох быстротой и масштабом реакции, маятник власти еще может качнуться в сторону Путина", - пишут авторы, ссылаясь на некоторых аналитиков. "С одной стороны, политический контекст в Вашингтоне стал более враждебным к России, - считает Леон Арон, директор по российским исследованиям в Институте американского предпринимательства (Вашингтон). - А с другой стороны, Россия воспринимается как сила, формирующая внутреннюю политику США. Поскольку Путин возложил на себя миссию вернуть России славу советской супердержавности, я думаю, взвесив все за и против, он вполне доволен".