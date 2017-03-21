"Истинный победитель в Сирии - это Иран"

Режим мулл демонстрирует, что он способен на долгие и последовательные усилия по достижению своих геополитических целей, поясняет французский писатель и преподаватель, эксперт в области геополитики Жерар Шальян, интервью с которым опубликовано в Le Figaro.

"Режим Асада, благодаря поддержке Ирана и России, добился значительного успеха при отвоевании Восточного Алеппо, который представляет собой 20% территории города. Сейчас он находится в наилучшем положении за предыдущие пять лет. Однако истинным победителем в Сирии - при решающей поддержке России - и в целом во всех ближневосточных конфликтах, бесспорно, является Иран, - считает Шальян. - Иранские достижения держатся именно на сплоченности шиитского духовенства, этот институт по эффективности в следовании долгосрочной стратегии сопоставим с партией марксистско-ленинского типа".

"Сунниты же, наоборот, не действовали согласованно, будь то в Турции и в Катаре, которые поддерживают "Братьев-мусульман", или в Саудовской Аравии, которая экспортирует свой ваххабизм, будь то исламистские движения, зачастую являющиеся конкурентами или антагонистами", - полагает эксперт.

"Исламское государство"* явно находится в упадке, несмотря на широкое присутствие в Ливии и более скромное присутствие на других территориях", - уверен Шальян.

Собеседник издания соглашается с замечанием интервьюера о том, что Турция представляется как никогда изолированной, как во внутреннем плане, так и во внешнем. И продолжает: "На следующий день после попытки государственного переворота репрессии, при равных условиях, напомнили стиль сталинских чисток. Экономическая ситуация ухудшилась. Курс национальной валюты последовательно снижался. Инвестиций стало меньше, как и туристов. Притязания на военную интервенцию в Сирии и даже в Ираке были незаметно нейтрализованы со стороны США".

"Не существует военного решения курдского вопроса в Турции. С другой стороны, Реджепу Тайипу Эрдогану удалось благодаря своей договоренности с Россией воспрепятствовать территориальной непрерывности, столь желанной для курдов Сирии, вдоль турецко-сирийской границы. Все же видимость альянса с Россией зависит от обстоятельств и носит строго тактический характер. Кроме того, у Турции портятся отношения с Евросоюзом и США. Россия основательно дислоцировалась в Сирии (морская база в Тартусе, авиабаза Хмеймим, пункт радио- и радиотехнической разведки в Тель-аль-Харе, в провинции Дераа). Москва старается не прослыть "прошиитской", особенно в глазах соседних мусульманских стран. В прошлом году в Грозном, в Чечне, прошла конференция суннитских ученых, где присутствовал великий имам исламского Университета Аль-Азхар и великий муфтий Египта, который осудил джихадизм", - комментирует Шальян.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.