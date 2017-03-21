Россия создает помехи для наступления Турции в Сирии

"Присутствие солдат Москвы в Африне мешает продвижению войск Анкары на север для борьбы против курдов", - пишет журналист Le Monde Луи Имбер.

"В понедельник 20 марта Россия направила два призыва к порядку в адрес Израиля и Турции, таким образом подтверждая свои амбиции оставаться единственной хозяйкой положения в Сирии. Турции она объявила о завершении продвижения ее войск, задействованных в августе 2016 года на стороне сирийских повстанцев в операции "Щит Евфрата". Российские солдаты, в сопровождении бронетехники с национальным флагом, открыто расположились на постой в районе курдского анклава Африн, который находится на северо-западе Сирии", - говорится в статье.

"Этот район контролируется курдскими отрядами народной обороны (YPG), близкими к Рабочей партии Курдистана (PKK), которая воюет с турецким государством и является мишенью для вторжения Анкары в Сирию. Российское министерство обороны уточнило, что его солдаты не устанавливают "военную базу", как это утверждали YPG, и что у них не было намерения проводить "боевую подготовку" курдских сил. По словам Москвы, российские солдаты находятся там, чтобы следить за соблюдением режима прекращения огня, действующим в Сирии начиная с декабря 2016 года, гарантами которого являются Россия и Турция. Но эта инсценировка пресекает все поползновения Турции на расширение на запад той зоны, которую она контролирует в Сирии", - отмечает автор.

"Таким образом, операция "Щит Евфрата" оказалась полностью заблокированной: с юга сирийской армией и с востока, в районе Манджиба, по-прежнему сирийскими солдатами, сопровождаемыми российскими солдатами, которые расположились в начале марта в узкой буферной зоне между турецкими войсками и YPG, также поддерживаемыми сирийскими арабскими бойцами", - передает журналист.

"Второй призыв к порядку был направлен израильскому послу в Москве, - сообщает журналист. - В воскресенье израильский министр обороны Авигдор Либерман подтвердил, что Израиль уничтожит сирийскую систему ПВО, если ее ракеты снова будут атаковать его самолеты. В понедельник сирийский президент Башар Асад признал, что Москва может обсудить эти вопросы с израильтянами и "сыграть свою роль в том, чтобы Израиль больше не атаковал Сирию".