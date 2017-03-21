Анри Лоран: "В Сирии синтаксис международных отношений очень напоминает XIX век"

Гуманитарный кризис, вмешательство региональных и международных участников - французский историк Анри Лоран проясняет сегодняшнюю ситуацию в регионе. Интервью взял журналист швейцарской газеты Le Temps Луи Лема.

В своей последней книге "Кризисы Востока, 1768-1914" историк Анри Лоран, профессор "Коллеж де Франс" и автор многих авторитетных трудов по этому региону подробно разбирает "кризисы Востока" XIX века и проводит параллели с нынешней ситуацией, пишет журналист.

"В сегодняшнем сирийском водовороте существует два различных аспекта, - сказал историк. - Прежде всего, то, что я называю синтаксисом международных отношений, присущим XIX веку. То есть: гуманитарная катастрофа, давление общественного мнения, геополитическое соперничество различных участников, попытки найти международное политическое решение, организация конференций и т.п.".

"Однако менее классическим является то, что мы присутствуем при крахе государства, сопоставимом скорее с ситуацией колонизации, - указал Лоран. - Другой фактор несходства - это формирование ополчения. Особенность формирования ополчения состоит в том, что его отряды защищают население, при этом всячески подвергая его рэкету и эксплуатации, но еще важнее, что ополченцы совершенно не заинтересованы положить конец войне, поскольку это означало бы их собственное исчезновение".

"Вопреки бытующему мнению, этот феномен ополчения затрагивает не только оппозицию, но также и войска, сражающиеся на стороне режима, ставшего совокупностью отрядов ополченцев, которые делают что хотят, - сказал собеседник издания. - Например, это очень хорошо видно в Алеппо, где внешние войска - "Хизбалла", иранцы и русские - выводило из себя поведение проправительственной армии, которая очень быстро сдавалась во время боев, так как не сильно была в них заинтересована. Именно это делает чрезвычайно сложным разрешение конфликта", - полагает Лоран.

"Можно находить какие угодно красивые форматы - в Астане или в другом месте - но вы будете испытывать большие трудности, заставляя соблюдать принятые решения тех ополченцев, которые контролируют 400-500 квадратных километров и ни во что не ставят то, что происходит рядом", - сказал Лоран.

"Что касается России, вспомните XIX и XX век. Русские хотели бы вновь обрести роль, на которую они претендовали в эру холодной войны в этом регионе мира, - считает историк. - Но достаточно представить такой символ: увеличение американского военного бюджета, объявленное Дональдом Трампом, равно всей российской военной мощи в целом. Таким образом, Россия остается тем, что великий историк Жорж Соколофф назвал "бедная держава". Сможет ли она поддерживать свою военную машину в долгосрочной перспективе, ценой огромных внутренних жертв?"

"Прежде всего, у Москвы не хватит средств на восстановление. Поступит просьба к странам Запада профинансировать переустройство Сирии? Но, если победит Башар Асад, станут ли они помогать, зная, что половина денег будет потрачена на семью президента, а не на население, а на месте продолжится рэкет ополченцев? Страны Запада, безусловно, попытаются это сделать, так как захотят снизить миграционное давление, но это будет нелегко", - сказал эксперт.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган одержим османскими фантазиями, однако они ничем не обоснованы. Османская империя была многонациональным, мультиконфессиональным, многоязычным обществом, то есть, собственно говоря, она не была турецкой. Очевидно, что имперские османские фантазии входят в противоречие со взглядами, проповедующими однородность турецкого общества", - считает Лоран.

"На данный момент Эрдоган ограничится тем, что будет докучать всему миру до 15 апреля, думая, что своими криками на европейцев он обеспечит себе голоса на турецком референдуме. Затем он, вероятно, попробует исправить положение. В то же время это политика "из огня да в полымя", так как Эрдоган только что потерял миллион голландских туристов в том секторе экономики, который и так уже выведен из строя", - полагает историк.

"Иран играет свою игру. Что поразительно, так это высокое качество российской дипломатии в отношении этой страны. Иран долго страдал в ходе истории от российского вторжения и российских территориальных завоеваний, и можно было предположить, что он продолжит видеть в ней некого исконного врага. Россия, похоже, прекрасно с этим разобралась, - сказал Лоран. - Тем не менее, иранское желание иметь ось власти, простирающуюся до Средиземноморья, продолжает поддерживать напряженность в регионе. Тегеран, по сути, разыгрывает конфессиональную карту, в частности, изображая из себя защитника святых мест шиитов в Сирии".

"Здесь понятно, что политическое решение может быть найдено лишь с помощью децентрализации. Дебаты вокруг соглашения Сайкса-Пико - это миф: никто не пересматривает границы, унаследованные от Первой мировой войны. Даже у курдов нет возможности, во всяком случае сейчас, поставить под вопрос границы. Между прочим, именно это предложили русские в своем проекте сирийского политического урегулирования: границы сохраняются, но значительно возрастает роль региональной автономии. Такое решение было расценено как возможность выхода из сирийского кризиса, однако на сегодняшний день оно чисто теоретическое", - подытожил Лоран.