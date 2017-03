21 марта 2017 г. Эндрю Крамер | The New York Times Полу Манафорту, бывшему главе кампании Трампа, предъявили новые обвинения на Украине После того как его имя всплыло в августе прошлого года в "черной бухгалтерии" "Партии регионов", где он фигурировал в качестве бенефициара платежей на миллионы долларов от пророссийской украинской партии, Пол Манафорт не только потерял работу главы президентской кампании Дональда Трампа, но и оказался в центре странной междоусобной борьбы между украинскими политическими силами, пишет Эндрю Крамер в The New York Times. В понедельник, сообщает автор, "интрига приняла новый оборот", когда депутат Верховной рады Сергей Лещенко "обнародовал документы, которые, по его утверждению, показывают, что Манафорт принимал меры с целью спрятать платежи, связанные с его работой на бывшего президента Украины Виктора Януковича". В числе обнародованных документов - "счет-фактура, который, как кажется, свидетельствует о прокачке 750 тыс. долларов через офшорный счет под видом платежа за компьютеры". Счет-фактура, который, по словам Лещенко, "был найден в сейфе бывшего офиса Манафорта в Киеве", "по-видимому, подтверждает" одну из 22 записей (датированную 2009 годом), касающихся американского политика, в "черной бухгалтерии" "Партии регионов", сообщает автор. "Счет был выставлен на имя подставной компании в Белизе - Neocom Systems Limited - на сумму 750 тыс. долларов за продажу 501 компьютера", - говорится в статье. Автор добавляет, что "на четырех страницах счета-фактуры, напечатанных на официальных бланках фирмы Davis Manafort с адресом в Александрии (Вирджиния), видна подпись, которая, как кажется, совпадает с подписью Манафорта, представленной в открытых источниках". "Neocom Systems не в первый раз всплывает в ходе расследования коррупции, - пишет издание. - В деле за 2012 год об отмывании денег и мошенничестве на бирже в Киргизии Центробанк упоминал ее как подставную компанию, используемую для платежей от Asia Universal Bank, кредитора, привлеченного Банком Киргизии в связи с неподтвержденными обвинениями в отмывании денег". "Украинское отмывание денег через Asia Universal Bank (и связанные с ним подставные компании) имело большой масштаб и было "очень хорошо известно" в Киргизии", - заявил в телефонном интервью изданию Эдиль Байсалов, бывший руководитель аппарата президента Киргизии. "Наша страна была машиной по отмыванию денег", - добавил он. "Черная бухгалтерия" и обстоятельства, сопровождающие ее разоблачение, "похоже, вписываются в странное происшествие в прошлом месяце, когда сайт, используемый украинскими хакерами, обнародовал примерно 280 тыс. текстовых сообщений из взломанного телефона одной из дочерей Манафорта - Андреа", пишет далее Крамер. В одном из этих сообщений "ее просили донести до отца послание, которое, как казалось, было от Лещенко". Автор сообщения утверждал, что "у него есть "неопровержимые данные" о незаконных платежах Манафорту на Украине". "В послании звучали угрозы передать информацию американским и украинским правоохранительным силам, если Манафорт не найдет способ "все уладить", - продолжает автор. "Манафорт заявил, что он считает Лещенко автором сообщения, целью которого была попытка шантажа, - передает корреспондент. - Лещенко опроверг то, что он когда-либо вступал в контакт с Манафортом или членами его семьи или же требовал платежей в обмен на неразглашение информации". Источник: The New York Times