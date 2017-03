21 марта 2017 г. Дэн Билефски | The New York Times Противник Путина залит зеленым. Он оборачивает это себе на пользу "Во время тайного вторжения России в Крым много внимания уделялось "зеленым человечкам" - солдатам без опознавательных знаков, которые оказались кадровыми российскими военными, - пишет Дэн Билефски в американской газете The New York Times. - В понедельник появился новый зеленый человечек, чья политическая окраска, однако, была решительно несхожей, - оппозиционный лидер Алексей Навальный, которого неизвестный, притворившийся, что хочет пожать ему руку, облил ярко-зеленой жидкостью в сибирском городе Барнаул". Навальный написал в Facebook, что "изначально он опасался, что это было нападение с серной кислотой, почувствовав жжение. Но облегчение, как кажется, сменилось восторгом, когда он понял, что ярко-зеленая жидкость не только не причинит ему вреда, но еще и сделала его похожим на супергероя - по крайней мере, так ему показалось". Оппозиционер написал в Twitter: "Открывать штаб в Барнауле я буду в образе из фильма "Маска". Классно. Даже зубы зеленые!" Издание напоминает, что попытка Навального "баллотироваться в президенты России была фактически расстроена в феврале, когда суд в России воскресил обвинительный приговор четырехлетней давности в уголовном процессе по хищению имущества госкомпании". Однако, отмечает автор, "он продолжил свою кампанию, а его сторонники заявляют, что обвинения против него политически мотивированы". Газета сообщает, что после сибирского инцидента некоторые сторонники Навального продемонстрировали свою солидарность с ним, раскрасив лица в зеленый и опубликовав фотографии в Twitter, а один видный блогер был задержан после того, как его заметили на Красной площади с выкрашенными в зеленый лицом и руками. Несмотря на свою новую внешность, Навальный "вовсе не идет на попятный", отмечает издание. "Наши планы не меняются. 26-го выходите на митинги", - цитирует газета пост оппозиционера в Facebook. Источник: The New York Times