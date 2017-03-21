Под выборы в Германии подложена бомба "взломанной" информации

"В мае 2015 года на каждом рабочем столе в немецком парламенте появилось сообщение: компьютерная система сейчас отключится. Через несколько минут один за другим отключились экраны во всем Бундестаге, что затронуло тысячи законодателей, чиновников и сотрудников", - пишет Politico.

"Хотя отключение было коротким, его было достаточно, чтобы подействовать на нервы - особенно тем, до кого дошел слух, что за две недели до этого хакеры получили доступ к компьютерной системе, послав электронное письмо будто бы из ООН", - пишет автор статьи Янош Делкер.

"Комитет Бундестага по этому взлому позже был проинформирован, что нарушители - возможно, группировка российских хакеров, известных под разными названиями, такими как APT28, Sofacy и Fancy Bear, предположительно, связанная с Кремлем. Она свободно блуждала по системе в течение трех недель, отслеживая коммуникации между законодателями и их аппаратом, и, в конечном итоге, скрылась с огромным объемом информации", - говорится в статье.

Впоследствии парламент провел несколько срочных встреч и привлек государственных экспертов по информационным технологиям для анализа атаки. В конце концов, сеть и ее система безопасности были восстановлены с нуля, по словам Клауса Фитта, высшего немецкого правительственного чиновника, ответственного за информационные технологии.

"Хакерский взлом мог быть случаем старомодного шпионажа, осуществляемого современными средствами, отчасти из-за его похожести на хакерский взлом Национального комитета Демократической партии в США, который осуществила та же самая российская группировка через несколько месяцев. Однако некоторые немецкие чиновники считают, что украденная информация, скорее всего, была использована как оружие, что сделало ее тикающей бомбой под сентябрьскими выборами в Германии", - говорится в статье.

На фоне подготовки к выборам значительное внимание уделяется так называемым фальшивым новостям, часть которых, по сообщениям, создается при поддержке Кремля в попытке подорвать шансы Ангелы Меркель на переизбрание, пишет Делкер.

"Но в почти десятке интервью с Politico законодатели, правительственные чиновники и эксперты по кибербезопасности выразили озабоченность по поводу хакерского взлома - и возможного политического использования информации, полученной в результате уже совершенных атак", - пишет издание.

"Интервью, многие из которых проводились на условиях анонимности, также показали, насколько Германия была уязвима для подобных атак из-за культурных установок, слабых систем безопасности, а также из-за непонимания самой угрозы", - говорится в статье.

"Одно из самых больших разочарований для сотрудников служб безопасности Германии заключается в том, что, несмотря на неоднократные предупреждения, многие законодатели по-прежнему не желают принимать самые элементарные меры предосторожности против таких атак, как, например, создание более безопасных паролей или установка антивирусных программ на личных устройствах", - отмечает издание.

Как ни парадоксально, именно беспокойство о неприкосновенности частной жизни отчасти открыло дверь для шпионажа. Страх перед наблюдением весьма отчетлив в Германии, где воспоминания о шпионаже "Штази" по-прежнему свежи, пишет автор статьи.

"Тот факт, что внутренняя секретная служба Германии включила десятки депутатов от оппозиционной партии "Левые" (Die Linke) в список наблюдения, не способствовал успокоению подобных опасений. Законодатели обеспокоены тем, что если правительство будет управлять компьютерными системами Бундестага, то у разведывательных служб будет лазейка для получения информации", - говорится в статье.

В результате компьютерная сеть Бундестага в течение многих лет обслуживалась рядом менее безопасных серверов. После атаки проблемы с конфиденциальностью породили еще одно препятствие: поскольку по закону данные могли храниться на серверах только семь дней, правительственные эксперты с трудом пытались восстановить то, что было украдено. После атаки политика изменилась, и данные теперь хранятся в течение трех месяцев, пишет издание.

"Мы ожидаем, что [атаки] будут нарастать в течение следующих месяцев, - говорят Себастьян Неф и Тим Филипп Шеферс, два "белых" хакера и основатели Internetwache.org. - В частности, фишинг-атаки на отдельных лиц ... для получения первоначального доступа к сетям и организациям".

"Собирались ли злоумышленники собирать материалы для "информационной бомбы", чтобы взорвать ее ближе к выборам, подобно публикации Wikileaks электронных писем DNC всего за несколько месяцев до выборов в США?" - задается вопросом Делкер.

"Представители Бундестага говорят, что это вполне возможно. И хотя маловероятно, что среди полученных хакерами файлов был особо секретный материал, даже незначительные вещи могут привести к серьезным проблемам - если, например, выяснится, что законодатели высмеивали коллег или лидеров партий, просматривали изображения своих стажеров или заказывали слишком дорогие канцелярские принадлежности", - говорится в статье.

Как сказал один из депутатов: "Под микроскопом все выглядят неприятно".