Глава немецкой кибербезопасности о хакерстве, России и проблемах с поиском экспертов

"Познакомьтесь с человеком, ответственным за защиту крупнейшей страны Европы от постоянно меняющейся угрозы хакерства - руководителем федеральной службы немецкого правительства по информационным технологиям Клаусом Фиттом", - пишет взявший у него интервью корреспондент Politico Янош Делкер.

На вопрос о том, могут ли выборы в немецкий парламент в сентябре подвергнуться хакерским манипуляциям, Фитт ответил: "Мы проанализировали все процессы, которые будут происходить в день выборов. Там, где мы находили слабые места, мы принимали меры предосторожности".

"В Германии не существует электронных машин для голосования или автоматизации. Следовательно, выборы не станут такой уж большой мишенью для хакеров. Тем не менее, никогда не существует стопроцентной безопасности", - подчеркнул он.

"Люди обеспокоены тем, что похищенные в результате хакерских взломов материалы могут быть использованы для того, чтобы скомпрометировать кандидатов. Есть ли у них причины для опасений?" - спросил корреспондент.

"Опасность реальна. Именно поэтому наше Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) дает советы депутатам и их организациям в парламенте, как защитить себя. Это начинается с использования антивирусных программ на собственном компьютере, но, безусловно, не заканчивается на этом", - сказал Фитт.

Могут ли иностранные разведслужбы быть причастны к нападениям, подобным хакерской атаке 2015 года на Бундестаг? - поинтересовался корреспондент.

"Мы имеем дело с весьма профессиональными хакерами, поэтому только в редких случаях можно бесспорно их идентифицировать", - пояснил Фитт. Сравнивая с предыдущими атаками, можно сказать с определенной точностью, откуда исходят эти атаки - и эти аналогии свидетельствуют о том, что большинство атак исходит из России или Китая, по крайней мере, географически, заявил эксперт.

На вопрос о том, как Германия может защитить себя, Фитт ответил, что вводятся минимальные стандарты безопасности в сфере информационных технологий: как операторы должны защищаться от кибератак. Проходят регулярные проверки, чтобы удостовериться, что они по-прежнему следуют этим стандартам. С другой стороны, они обязаны информировать власти о любых критических инцидентах в сфере информационной безопасности.

"Чтобы гарантировать соответствующий уровень компьютерной безопасности, мы объединяем центры обработки данных и сети национального правительства и его институтов", - уточнил Фитт.

Еще одной мерой безопасности является расширение Центра киберзащиты, отметил эксперт. "Мы будем анализировать и оценивать инциденты в киберпространстве, причем все агентства национальной безопасности будут обмениваться технической информацией об этих инцидентах друг с другом. Излишне пояснять, что киберпространство не ограничивается только Германией", - подчеркнул он.

"Насколько легко - или сложно - найти кандидатов с необходимым опытом?" - спросил журналист Politico.

"Существует большой спрос на специалистов по компьютерной безопасности. Недавно в BSI взяли на работу нескольких человек. Заполнить эти позиции было непросто", - ответил Фитт.

"Впрочем, привлекательность работы определяется не только заработной платой, но и тем, насколько она интересна или динамична, а также совместимостью с семейной жизнью", - сказал он.