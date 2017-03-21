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22 марта 2017 г.
21 марта 2017 г.

Корреспондент | Stern

Боец женского MMA Джули Кедзи: "Я наделала в штаны перед встречей с Путиным"

Американский боец женских смешанных единоборств MMA Джули Кедзи рассказала в эфире радиопрограммы историю, которая приключилась с ней в Санкт-Петербурге, хотя не собиралась ею делиться никогда, сообщает немецкий журнал Stern.

По словам Кедзи, лет 10 назад она участвовала в соревнованиях в Санкт-Петербурге. Между раундами секундант положила ей на шею сзади лед - и ей показалось, что от неожиданности она пукнула, сказала женщина-борец. "Я подумала, что всего лишь испортила воздух, но это было нечто большее...", - рассказала американка в видео, выложенном на YouTube.

Из-за того что менять костюм во время боя нельзя, Кедзи пришлось бороться дальше, а затем "дурные события пошли чередом". После боя один из организаторов, как рассказала спортсменка, похлопал ее по плечу и сказал, что всех бойцов, принимавших участие в соревновании, отвезут на автобусе, а, поскольку ее бой был последний, у Кедзи просто не было времени переодеться. "Уже сев в автобус в том, в чем выступала, я поняла, что что-то странно воняет. Боже, это воняет от меня", - сказала Кедзи. Ничего изменить она уже не могла.

"Вдруг рядом со мной оказался актер Жан-Клод ван Дамм. Ситуация была ужасная. Я была в смятении и не знала что делать, кроме того что извиниться за то, что от меня так дурно пахло", - рассказала Кедзи.

По прибытии Кедзи пошла в туалет и сняла испачканные шорты. "Но, когда я вернулась обратно к другим спортсменам, там был бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Он подошел ко мне и начал флиртовать. В конце концов он спросил, не хотела бы я стать для него подругой на ночь. Тогда я подумала: я воняю, как свинья, а он кадрит меня. Ну не больной?" - продолжила Кедзи.

Однако дальше события развивались еще более безумно. По словам Кедзи, после этого "к ней подошел Владимир Путин и приобнял ее". "Тут я подумала: что за чертовщина?" - сказала Кедзи. Это сейчас она, по ее словам, способна смеяться...

Источник: Stern


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