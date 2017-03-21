Роль немецких банков в российской "машине по отмыванию денег"

Минимум 27 немецких банков участвовали в схеме "отмывания" денег, которые российские "легализаторы грязных денег" переправляли в Европейский союз в период с 2010 по 2014 год, сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Всего, согласно оценкам издания, на "счета немецких кредитных учреждений поступило порядка 66,5 млн долларов. Переводы всегда приходили из молдавского Moldindconbank или латышского Trasta Komercbanka". Оба банка, как отмечает издание, оказались в центре схемы, которую называют Russian Laundromat ("Русская прачечная").

Наибольшая сумма - 27,4 млн долларов - была переведена в немецкий Commerzbank. Банк отказался комментировать ситуацию, и его пресс-секретарь заявила, что "предотвращению незаконных транзакций уделяется большое внимание". При этом 23 из 27 млн долларов поступили на 63 различных счета банка от пяти офшорных организаций. Их названия были известны еще в 2014 году, когда журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали свое расследование.

Еще 24 млн долларов были переведены "отмывателями денег" на счета другого крупного немецкого банка - Deutsche Bank. Там сообщили, что с 2015 года в отделы по борьбе с финансовыми преступлениями и предотвращению незаконных банковских операций была нанята тысяча новых сотрудников, а "системы контроля были значительно усилены и расширены".

Также ряд вопросов, как говорится далее, вызывают и деловые отношения этих банков с попавшими в центр скандала молдавским и латышским банками. Для них обоих Deutsche Bank выступал в качестве банка-корреспондента. Американский банк JP Morgan Chase еще в 2013 году под давлением финансового регулятора из США прекратил выступать в качестве банка-корреспондента для латышских банков, так как местная банковская система официально считалась чем-то вроде "эльдорадо" для "отмывателей денег".

Тем более что Trasta Komercbanka уже попадал в газетные заголовки в связи с, пожалуй, крупнейшим налоговым обманом в современной российской истории, напоминает издание.